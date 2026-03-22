UniUd, Scuola superiore “di Toppo Wassermann”: La storia della Jugoslavia e l’odissea balcanica

Il 24 e 25 marzo Marie-Janine Calic, fra le maggiori esperte internazionali di Balcani, sarà all’Università di Udine per tenere due conferenze. Già consulente del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, delle Nazioni unite e dell’Unione europea, Calic è docente di Storia dell’Europa orientale all’Università di Monaco di Baviera. Gli incontri, in inglese, saranno introdotti dal coordinatore scientifico Giorgio Ziffer, docente di Slavistica del Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società.

“Scrivere la storia della Jugoslavia” è il titolo della conferenza che Calic terrà martedì 24 marzo, alle 16, nell’aula 5 di Palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine). Dove, il giorno seguente, mercoledì 25 marzo, alle 14, parlerà su “L’odissea balcanica. In fuga da Hitler e dal nazismo verso l’Europa sudorientale”.

La professoressa Calic ha da poco conseguito il premio della Fiera del libro di Lipsia, nella sezione della saggistica, con il suo libro “Balkan-Odyssee” di cui parlerà nel secondo incontro. L’iniziativa è promossa dalla Scuola superiore “di Toppo Wassermann” dell’Ateneo friulano.