UniUd: Sostenibilità in azienda, primi 28 imprenditori e manager green

Sono 28 i primi imprenditori e manager green diplomati dall’Università di Udine grazie al corso di aggiornamento e perfezionamento “Environmental, social and governance – Esg training program”. I partecipanti, oltre a liberi professionisti, rappresentano aziende del Friuli Venezia Giulia, Veneto e anche da Bologna. L’iniziativa formativa nasce da una esigenza molto sentita dal tessuto imprenditoriale, non solo locale. Scopo del corso è infatti quello di fornire il bagaglio conoscitivo necessario per far adottare alle aziende modelli di business sostenibili. Cioè che sappiano coniugare gli obiettivi di redditività, competitività e creazione di valore con la tutela dell’ambiente e l’accrescimento del benessere sociale. Il corso è stato organizzato in partnership con Osservatorio Socialis, con la collaborazione dell’Associazione AnimaImpresa e con il sostegno di Confindustria Alto Adriatico, Camera di commercio di Pordenone-Udine, Camera di commercio Venezia Giulia-Azienda speciale per la zona Franca di Gorizia e Confcommercio Gorizia. I 28 partecipanti – I primi diplomati del corso sono: Lorenzo Alberti, Giorgio Ardito, Carlotta Bortolin, Cristian Bozzato, Alessandro Cagnato, Chiara Campailla, Marco Cattelan, Michela Cecotti, Enrico Chiari, Andrea Corsini, Anna De Sandre, Davide Franzago, Alberto Franzolin, Fabio Gatto, Paolo Lentini, Lisa Macor, Silvia Marchiori, Giacomo Miranda, Sandra Olivieri, Michela Pase, Anna Pasian, Simone Picon, Anna Pontrelli, Michela Scarello, Federica Spampinato, Fabio Stocco, Davide Strukelj, Letizia Toniolo. Le borse di studio – I partecipanti hanno potuto usufruire di nove borse di studio messe a disposizione da Confindustria Alto Adriatico, dalla Camera di commercio Pordenone-Udine, dalla Camera di commercio Venezia Giulia-Azienda speciale per la zona Franca di Gorizia e da Confcommercio Gorizia. I destinatari – Il corso è rivolto a imprenditori; consiglieri di amministrazione, dirigenti e responsabili di piccole e medie imprese; persone che ricoprano o siano destinati a ricoprire ruoli nell’ambito della sostenibilità in azienda; laureati di qualsiasi classe interessati a maturare una conoscenza approfondita sulla sostenibilità in ambito economico-aziendale. La cerimonia – La consegna dei diplomi, a Palazzo Antonini a Udine, è stata coordinata dal consiglio direttivo, composto da Roberto Orsi, Renata Kodilja, Mario Minoja e Stefania Troiano, nonché dal direttore del corso Francesco Marangon. Sono intervenuti: per l’Ateneo friulano, il prorettore, Andrea Cafarelli, e il direttore del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, Marcellino Gaudenzi; la presidente di AnimaImpresa, Valeria Broggian; Lavinia Clarotto per Confindustria Alto Adriatico; Eva Seminara per la Camera di commercio di Pordenone-Udine e Massimiliano Ciarrocchi per la Camera di commercio Venezia Giulia-Azienda speciale per la zona Franca di Gorizia, intervenuto da remoto. «Con grande soddisfazione abbiamo consegnato i primi diplomi di fine corso ai partecipanti – ha detto Marangon –, manager e imprenditori, che si sono distinti per grande motivazione in questo percorso ed eccellente competenza sui temi della sostenibilità in azienda. Con questo corso l’Università di Udine ha saputo cogliere un’esigenza di aggiornamento molto sentita dal tessuto produttivo e imprenditoriale, non solo locale. Stimiamo che i criteri ESG, già criteri chiave per la certificazione di sostenibilità, diventino nei prossimi anni imprescindibili per la performance finanziaria a lungo termine dell’azienda e quindi necessariamente integrati in una strategia aziendale sostenibile. Visto il successo della prima edizione del corso e l’interesse registrato sul territorio, anche da parte delle associazioni di categoria, abbiamo deciso di riproporre una nuova edizione del corso a partire dall’inizio del prossimo anno accademico».

Le aziende dei diplomati – Le aziende di appartenenza dei partecipanti: Adriafer, Trieste srl; Lignano Pineta spa; Gruppo Illiria spa, Udine; Rg Impianti srl, Salzano (Venezia); Pietro Rosa TBM, Maniago; Vistra srl, Udine; Plastopiave srl Unipersonale, Conegliano (Treviso); Sultan srl Società Benefit, Mariano del Friuli; Servizi CGN Società benefit Pordenone; Rimorchi Bertoja spa, Pordenone; Pratic F.lli Orioli spa, Fagagna; Scannell Proprierties; Org Numeri srl, Villorba (Treviso); Veolia Water Technologies Italia spa, Zoppola; Ali srl (ESCo), Portogruaro (Venezia); Bernardi Studio Legale, Treviso; Pubblimarket2 srl, Udine; Asperitas, Gorizia; Servizi CGN Società Benefit Pordenone; Executive Coach & ESG Analyst Sacile; Biolab srl Gorizia; Jr. Business Consultant Euroservis srl, Trieste; Relais&Chateaux Agli Amici 1887 srl; Udine; Ance Alto Adriatico; Allianz spa, Trieste; Timavo Ship Supply srl; Royal Carlton Hotel, Bologna.