UniUd: turismo culturale gli studenti incontrano 20 realtà del territorio

L’Università di Udine incontra le professioni e le realtà del turismo culturale. Sono 20 gli enti che domani, giovedì 15 maggio , alle 15 , nella sala T9 del Palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92, Udine) parteciperanno a “Il tuo futuro è oggi. Le professioni del turismo culturale” . Si tratta di un appuntamento del corso di laurea in Scienze e tecniche del turismo culturale con associazioni e realtà del settore disponibili ad accogliere studenti per svolgere tirocini. Si dividono in quattro gruppi: parchi e territorio, promozione e servizi, associazioni culturali e patrimonio e musei.

Obiettivo dell’evento è perfezionare il percorso di studi aiutando gli studenti nella ricerca dell’esperienza pratica idonea per completare il percorso formativo e porre le basi per un primo passo verso il mondo del lavoro. Al tempo stesso punta al rafforzamento della collaborazione con enti locali, regionali e nazionali nel campo del turismo culturale. Un settore nel quale l’Ateneo friulano è un punto di riferimento per la formazione universitaria grazie ai corsi di laurea in Scienze e tecniche del turismo culturale e di laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale.

«Con questo incontro – spiega il coordinatore del corso di laurea in Scienze e tecniche del turismo culturale, Marco Iamoni –, che sarà riproposto con cadenza annuale per aprirsi a ulteriori collaborazioni, miriamo a stabilire una sinergia sempre più forte fra ambiente universitario e mondo del lavoro, per creare una formazione accademica nel turismo culturale solidale, aggiornata ed efficace nel campo lavorativo».

«Gli enti che interverranno – spiegano gli altri coordinatori dell’incontro Eleonora Gallitelli , Francesca Visentini e Gianluca Volpi – coprono diversi aspetti del turismo culturale, dall’ambiente alla valorizzazione del patrimonio in tutte le sue forme».

I partecipanti

Le 20 realtà che saranno presenti sono: Dolcecharm di Pordenone; Associazione dimore storiche italiane, sezione del Friuli Venezia Giulia; Promoturismo Fvg; Contratto di fiume dello Judrio – Associazione Judrio; Contratto di fiume del Rojello – Associazione amici del Rojello di Pradamano; Contratto di fiume dell’alto Livenza – associazione naturalistica Lorenzoni; Contratto di fiume del Noncello – Comune di Pordenone; Casaforte La Brunelde di Fagagna; Museo archeologico di Udine; Museo friulano di storia naturale; Museo della cantieristica (Muca) di Monfalcone; Museo della Grande Guerra di San Martino del Carso; Fondazione Roberto Visintin di San Martino del Carso; Parco tematico della Grande guerra di Monfalcone; Museo della Grande Guerra di Ragogna; Castello di Ragogna; Museo Lets – Letteratura Trieste; Club Unesco; Direzione centrale cultura e sport della Regione Friuli Venezia Giulia; Parco naturale delle Dolomiti friulane.