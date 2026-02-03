Univax Day, incontro con le scuole superiori sull’importanza dei vaccini

Informare, e formare, gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori sull’importanza e il ruolo dei vaccini a tutela della salute pubblica. È l’obiettivo dell’Univax Day dell’Università di Udine che si terrà domani, mercoledì 4 febbraio, dalle 9.30, nell’aula Strassoldo del polo economico giuridico dell’Ateneo (via Tomadini 30, Udine). L’incontro è organizzato dal Gruppo di Immunologia del Dipartimento di Medicina dell’Università con il patrocinio della Società italiana di immunologia, immunologia clinica e allergologia (Siica). L’appuntamento, all’ottava edizione, è realizzato contemporaneamente in venti università italiane.

La mattinata si aprirà con i saluti del prorettore, Giorgio Alberti, e, per il Dipartimento di Medicina, del direttore, Gianluca Tell, e della referente per l’orientamento e il tutorato, Roberta Benetti. Seguirà l’introduzione, intitolata “La (dis)informazione sui vaccini: una sfida da vincere”, di Barbara Frossi, docente di Patologia generale e immunologia.

Seguiranno gli interventi su quattro temi specifici. “Il sistema immunitario e i vaccini”, con Eleonora Capezzali, assegnista di ricerca; “Pratica vaccinale nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili”, con Lorenza Driul, docente di Ginecologia e ostetricia e direttrice della Clinica di ostetricia e ginecologia e del Dipartimento Mamma – Bambino dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; “Le malattie infettive ieri e oggi. Come e dove vaccinarsi”, con Carlo Ennio Michele Pucillo, docente di Patologia generale e immunologia; “Il metodo scientifico e le fake news”, con Silvia Tonon, ricercatrice di Patologia generale e immunologia e componente della junior faculty della Siica.

Concluderà l’incontro una tavola rotonda con Barbara Frossi, Gaetano Vitale, ricercatore di Patologia generale e immunologia, e Camilla Goi, Matteo Pivetta, Lubna Subair e Viviana Valeri del Laboratorio di Immunologia del Dipartimento di Medicina.