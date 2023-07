Università delle LiberEtà: aperte le iscrizioni ai corsi: “Inglese per viaggiatori” e Spagnolo per principianti con approccio olistico

Inglese: Riuscire a strutturare frasi anche complesse quando si è in viaggio, ecco lo scopo del corso INGLESE PER VIAGGIATORI, a cura di Chiara Serbelloni e organizzato da Università delle LiberEtà (via Napoli 4, 33100). Lezioni al martedì e giovedì, dal 4 luglio 2023, per un totale di 7 appuntamenti dalle 18 alle 19.15. I posti sono limitati, per informazioni telefonare a 0432297909 oppure scrivere a libereta@libereta-fvg.it. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4) o tramite bonifico, scrivendo a iscrizioni@libereta-fvg.it. Rivolto a chi possieda un livello pre-intermedio (a2/b1) e che voglia migliorare le proprie conoscenze dell’inglese in modo da riuscire a strutturare frasi anche abbastanza quando si è in viaggio. Le lezioni si baseranno sullo studio di vocaboli e sulla costruzione di frasi di diverse tipologie con attività di gruppo: non mancherà anche un ripasso grammaticale ove necessario.

Spagnolo: Non il classico corso di lingue “limitato” a libro e banco ma un inedito metodo che coinvolga lo studente a 360°; ecco il nuovo corso SPAGNOLO PER PRINCIPIANTI CON APPROCCIO OLISTICO ideato da Giulia Tosolini e organizzato da Università delle LiberEtà del FVG (via Napoli 4, Udine). Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 19.45, dal 4 luglio 2023 per un totale di 7 lezioni. Costo 40€. I posti sono limitati, per informazioni telefonare a 0432297909 oppure scrivere a libereta@libereta-fvg.it. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4) o tramite bonifico, scrivendo a iscrizioni@libereta-fvg.it.

Perché inedito? Il laboratorio coinvolgerà i tre piani dell’essere (corpo, mente, spirito) nella pratica di apprendimento, con un focus sulla comunicazione e l’inclusione dell’esperienza nello studio della lingua.

Ideatrice di questo metodo è Giulia Tosolini, solare e creativa insegnante e consulente linguistica. Dopo il conseguimento del dottorato di ricerca nel 2015 ha svolto attività di didattica e ricerca presso l’Università degli Studi di Udine. Benchè giovanissima, ha una decennale esperienza di insegnamento agli adulti. Nel 2022 fonda il progetto ECYA che mira a divulgare la lingua e cultura spagnola, oltre a sviluppare un metodo di apprendimento e insegnamento delle lingue. Per Conoscerla Meglio: sito–> www.encuerpoyalma.it , pagina facebook –> @encuerpoyalma.gt , pagina instagram -> @_encuerpoyalma_

INFORMAZIONI: Università delle LiberEtà, Via Napoli 4 a Udine – 0432297909 – Whatsapp +39 3403441536 libereta@libereta-fvg.it -www.libereta-fvg.it- Facebook: Università delle LiberEtà del FVG Telegram contatto: +39 3403441536 | Telegram canale: Università delle LiberEtà – Instagram: Universita_delle_LiberEta