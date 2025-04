Università delle LiberEtà di Udine: Lara Makovac protagonista del 4° e ultimo concerto della rassegna Maestri in prova

Venerdì 11 aprile 2025, dalle 18.30, nella sala convegni dell’Università delle LiberEtà del FVG – ETS (via Napoli 4 a Udine) riprende la rassegna MAESTRI IN PROVA con il concerto del LARA MAKOVAC. Ingresso gratuito, prenotazioni a libereta@libereta-fvg.it . Nel programma brani di Scarlatti, Haydn, Chopin e Rachmaninoff.

Da un’idea dell’associazione RiMe MuTe (che cura anche la direzione artistica), l’Università delle LiberEtà del FVG ospiterà la RASSEGNA MAESTRI IN PROVA, ciclo di concerti gratuiti con protagonisti giovani talenti, non solo regionali, che si esibiranno per provare il loro repertorio in vista di importanti audizioni ed esami.

Lara Makovac, nata nel 2003 a Rijeka, Croazia, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di otto anni presso la Scuola di Musica di Umago. Nel 2016 ha proseguito i suoi studi privatamente sotto la guida del maestro Davide Circota. Nel 2017 si è iscritta alla scuola di musica di Capodistria, dove ha studiato con la prof.ssa Valentina Češnjevar. Successivamente si è iscritta al Liceo Musicale e Artistico di Capodistria, sempre nella classe della prof.ssa Češnjevar. Nell’ultimo anno di liceo, Lara ha partecipato anche alla 54ª edizione del concorso di arte e cultura “Istria Nobilissima” a Rijeka, dove ha vinto un premio in denaro nella sua categoria. Nel 2022 ha iniziato i suoi studi presso il Conservatorio G. Tartini di Trieste, nella classe del prof. Luca Trabucco. Durante la sua formazione ha partecipato con successo a numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali. Oltre ai concorsi, ha partecipato a numerose masterclass, dove ha studiato con i professori: Ruben Dalibaltayan, Natalia Trull, Danijel Detoni, Vladimir Babin, Dragomir Bratić, Zuzana Niederdorfer e Vincenzo Balzani.