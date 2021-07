Università delle LiberEtà – Disponibile in sede e online il programma 2021/22: 458 corsi tutti da scoprire

Il LIBRETTO con il programma è ora disponibile in MIGLIAIA DI COPIE presso la (unica) sede di segreteria e lezioni, sita in VIA NAPOLI 4 AD UDINE.

Per i più smart, il programma è anche SCARICABILE dal sito dell'associazione www.liberetà-fvg.it . La varietà è sempre molto alta: dalla sezione più spiccatamente teorica dedicata alla CULTURA GENERALE (che spazia tra arte, anatomia, educazione finanziaria, storia, letteratura, filosofia, grammatica, storia generale e locale e cinema) ai più pratici LABORATORI ARTISTICI (tessitura, pittura, disegno, fotografia, calligrafia, taglio e cucito e bridge) e ATTIVITA' MOTORIE (con ginnastiche per tutti i livelli di allenamento ed età, senza dimenticare corsi più slow come il pilates, la core, il tai chi, lo yoga e tecniche di rilassamento guidato e la rinnovata edizione di massaggio).

A cavallo tra la conoscenza teorica e le applicazioni pratiche è la sezione COSTRUIRE IL BENESSERE con corsi di psicologia e cura della persona, affrontando il benessere da un punto di vista olistico.

Si scommette nuovamente sui corsi di CUCINA (vegetariana, veloce, siciliana e panificazione), con dimostrazioni e degustazioni, riproponendo anche l'attesissimo AVVICINAMENTO AL VINO che prevede la presenza di cantine ospiti durante le lezioni.

Il comparto MUSICA, TEATRO & CANTO darà ritmo e melodia alla sede con le lezioni CANTO MODERNO, PIANOFORTE, CHITARRA, BATTERIA e PECORSI DI STORIA DELLA MUSICA CLASSICA E LIRICA (con esecuzioni dal vivo da parte dei docenti) e la gradita conferma del corso TEATRO.

Per quanto riguarda le LINGUE STRANIERE, vengono proposti diversi livelli di apprendimento (principianti assoluti, elementare, pre-intermedio, intermedio, avanzato e conversazione) di INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO, FRANCESE, BRASILIANO, GIAPPONESE, ARABO E RUSSO.

Ultima ma non per importanza la sezione dedicata all'INFORMATICA che offre classici corsi per neofiti del computer ma anche e soprattutto corsi dedicati alla navigazione sicura e all'accesso di siti e app connessi alla pubblica amministrazione, oltre che una guida pratica all'utilizzo di smartphone e tablet.

458 I CORSI CALENDARIZZATI PER ORA ma il numero è destinato a salire grazie all'arrivo di continue proposte interessanti da parte di nuovi aspiranti docenti (chiunque voglia avanzare la propria candidatura, può scaricare il modulo di proposta corso dal sito).

Tutti si chiedono come verranno tenute le lezioni... ad oggi i corsi sono previsti in presenza ma è impensabile farsi cogliere impreparati, per questo, ogni corso ha una chiara indicazione sul suo destino in caso di lockdown: l'Università delle LiberEtà ha una propria piattaforma e-learning e i docenti sono formati, il passaggio all'online sarà immediato nell'infausto caso di un 3° lockdown.

Novità assoluta: alcune proposte sono ESCLUSIVAMENTE ONLINE o MISTE (in presenza, con videolezione garantita) per agevolare i fuori sede o tutti i corsisti che preferiscono seguire corsi da casa.

Le iscrizioni a tutti i corsi sono aperte tramite mail a iscrizioni@libereta-fvg.it o recandosi in sede, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Per informazioni: Via Napoli 4 ad Udine, 0432297909, libereta@libereta-fvg.it, www.libereta-fvg.it