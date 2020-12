Università delle LiberEtà – la piattaforma e-learning prende il volo

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

L'autunno-inverno 2020 dell'Università delle LiberEtà è molto diverso dal solito: niente aule strapiene, niente gara per trovare parcheggio, niente vociare, niente insegnanti che sperano di trovare la fotocopiatrice libera. Scuola chiusa al pubblico e banchi vuoti. Questo vuol dire che la scuola si è fermata? Assolutamente no! I corsi si sono trasferiti ONLINE e si tengono tramite VIDEOLEZIONI IN DIRETTA SULLA PIATTAFORMA E - LEARNING DELLA SCUOLA.

Un po' di numeri: 100 insegnanti che tengono (o terranno entro gennaio) un corso online, 2079 utenti caricati per assistere alle Videolezioni, 204 corsi in corso o in prossima partenza.

Nessuno degli insegnanti aveva mai avuto esperienza di didattica a distanza, ma è stato formato, guidato e preparato per continuare il proprio corso in questa modalità. Molti di loro continuano ad andare in sede per effettuare la videolezione sfruttando l'attrezzatura messa a disposizione dalla scuola: computer e connessione stabile ma non solo. La palestra è stata attrezzata con un set di ripresa che permette al docente di farsi riprendere a figura intera e in movimento, mentre a schermo guarda i propri corsisti collegati per correggerli, il tutto condividendo anche la musica per il giusto ritmo. Allo stesso modo, nel laboratorio è stato installato un altro set con ripresa frontale e dall'alto per rendere possibili le videolezioni che si basano su lavori manuali.

Agli utenti sono state forniti accrediti di accesso, una guida alla connessione e alle videolezioni ed inoltre gli è stata garantita un'assistenza costante, prima, dopo e durante le videolezioni. La segreteria si è assicurata che chiunque potesse connettersi in maniera autonoma.

I corsi online sono tra le tipologie più disparate: dai classici corsi di cultura generale, prettamente teoriche come storia,

mitologia, filosofia, cinema, diritto, educazione finanziaria, psicologia e i corsi di Lingua (inglese,

francese, tedesco, spagnolo, arabo, giapponese, russo, cinese, brasiliano), ma anche più insoliti come teatro, pianoforte, tessitura, taglio e cucito, smartphone con sistema operativo Android, informatica: creazione e ideazione di video e fotografia, oltremakeup, calligrafia, disegno e acquerello, oltre ai già citati corsi di attività motoria come yoga, pilates, ginnastica, aerobica, tai chi, balli di gruppo, danza fit e kazuca.

Se la piattaforma ha permesso di superare l'emergenza dei lockdown, permette anche alle LiberEtà di immaginare un futuro in cui cui il covid sarà un ricordo, con le aule occupate da corsisti e insegnanti appassionati che utilizzeranno la piattaforma come supporto, scambio, arricchimento e approfondimento e, ovviamente pensiamo anche ad un calendario di corsi SOLAMENTE ONLINE, destinati ad utenti nazionali.

www.libereta-fvg.it