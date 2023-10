Università delle LiberEtà: torna Placereani con il suo corso di storia del cinema

Torna l’attesissimo corso di GIORGIO PLACEREANI, giornalista e critico cinematografico, dedicato alla STORIA DEL CINEMA, quest’anno focalizzato sul cinema FRANCESE. Il corso si terrà all’Università delle LiberEtà del FVG – ETS (via Napoli 4 a Udine) da venerdì 20 ottobre, per 7 venerdì, dalle 18.30 alle 20 (costo 40€). Una cavalcata nella storia del cinema francese, partendo dalla diarchia Lumière/Méliès (senza dimenticare nomi da riscoprire come Alice Guy), passando per le grandi stagioni degli anni ‘20 e ‘30, per approdare alla Nouvelle Vague, ai suoi continuatori e oppositori; ma c’è anche un robusto cinema di genere, con nomi conosciuti (Melville) o meno (Rollin). Giorgio Placereani è membro del comitato direttivo del Centro Espressioni Cinematografiche e del Far East Film Festival di Udine. Si occupa dell’editing del catalogo del Far East Film Festival per la parte italiana. Pubblica recensioni cinematografiche su giornali e sul blog “Giorgio Placereani Lost in Translation”. Da molti anni insegna Storia del cinema all’Università delle LiberEtà, rendendo il suo corso un classico della programmazione dell’ente. I posti sono limitati, per informazioni telefonare a 0432297909 oppure scrivere a libereta@libereta-fvg.it. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4) o tramite bonifico, scrivendo a iscrizioni@libereta-fvg.it.