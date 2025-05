Università delle LiberEtà: Venerdì 30 maggio presentazione dell’anno di studi 25-26.

Un’occasione per parlare alla cittadinanza e presentare le numerose novità che segneranno il prossimo futuro dell’associazione, prima su tutte LIBERETÀ ACADEMY : un calendario sperimentale di attività altamente qualificate, condotte da formatori per approfondimenti verticali e specialistici , differenziate dalla sua proposta classica per l’alto livello di specializzazione , la durata intensiva e il valore esperienziale. Una serie di masterclass al sabato e di corsi internazionali in lingua inglese per insegnanti europei.

Sempre più importante l’attività internazionale , non solo per i 5 progetti di ricerca in collaborazione con enti di tutta Europa, ma soprattutto per l’opportunità di esperienza formativa all’estero che dal 2021 hanno coinvolto più di 200 tra allievi e insegnanti. Nell’ultimo anno 50 associati hanno partecipato a viaggi studio a Bruxelles, in Finlandia, in Spagna e in Slovenia. A giugno sono in previsione quattro nuove visite di studio in Austria, Spagna, Slovenia e Portogallo. Opportunità dedicata ai soli docenti, invece, è la settimana studio a Malta per approfondire l’inglese con varie partenze durante l’anno, anche su richiesta del singolo docente.

Sempre molto ricco il programma classico con più di 600 corsi: si spazierà dall’informatica e nuove tecnologie, alla cultura generale e alle attività motorie nella palestra interna alla sede, dai corsi pratici di cucina a percorsi di benessere psicofisico . Libero spazio a talenti artistici e musicali . Ampia la scelta tra le lingue europee ed extraeuropee . Non ci si ferma neanche in estate con più di 50 corsi previsti tra giugno e luglio, un’opportunità per chiunque rimanga in città di vivere una stagione insolita, ricca e variegata. Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra la varietà di attività motorie, corsi di conversazione in lingua, laboratori artistici e di scrittura, corsi di chitarra e un approfondimento su musei e archivi digitali.

Come non menzionare i docenti (140, 20 più dell’anno scorso): professionalità e competenza al servizio della conoscenza. Tra gli insegnanti non mancano personalità note a livello locale : il Prof. Stefano Stefanel , noto dirigente scolastico con corsi di filosofia e scrittura; il critico Giorgio Placereani , con un focus sul cinema horror; la psicoterapeuta Nerina Fabro con corsi su parlare in pubblico e invecchiamento attivo; gli scrittori Claudia Sfililli e Carlo Parri ei loro laboratori di scrittura; lo psicologo Francesco Milanese con corsi su genitorialità, psicosomatica e strategie anticonflitto e ancora Egidio Fedele Dell’Oste , Presidente del Centro Micologico Friulano “Mario Bianchi”, che terrà corsi alla preparazione per l’acquisizione del patentino di raccolta. Artisti locali del calibro di Germana Snaidero (acquerello), Erna Vukmanic (pittura ad olio) impreziosiscono l’offerta dei laboratori artistici, parlando di talenti Ferraro , attrice e regista teatrale, conduce il corso di recitazione mentre Anna Zampieri , giornalista pubblicista, attrice e speaker radiofonica, terrà un corso di dizione. In palestra Mario Antoldi , riferimento del Tai Chi regionale, porta la pratica alle LiberEtà. I programmi dei corsi ei curricula dei docenti sono consultabili sul sito www.libereta-fvg.it .

Europa si, ma senza prescindere dal legame con enti del territorio: collaborazioni con la Libreria Friuli che prevede un calendario di conferenze , la rassegna MAESTRI IN PROVA promossa dall’associazione musicale di giovani talenti RiMe MuTe e la stagione di MUSICA JAZZ realizzata con Euritmica – Associazione culturale.

Alle 18, la giornata termina con lo spettacolo IL CALDERONE DELLE STREGHE, diretto da Paola Ferraro e scritto da Claudia Sfilli entrambe docenti dalle LiberEtà: sul palco del teatro san Giorgio di Udine gli studenti del corso di recitazione.