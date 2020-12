Università di Trieste: Al via il progetto europeo “TwinBrain”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Pochi giorni fa si è svolto il kick-off meeting del progetto triennale “TWINning the BRAIN with machine learning for neuro-muscular efficiency (TwinBrain)”, finanziato dal programma Horizon 2020 Twinning widespread-05-2020 (€ 0.9M), che vedrà protagonisti i ricercatori guidati dal prof. Paolo Manganotti del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università di Trieste. Il progetto, coordinato dallo Science and Research Centre di Capodistria (ZRS Koper), coinvolgerà oltre al gruppo di ricerca di UNITS, ricercatori della Technische Universität di Berlino (TUB) e dell’Università di Ginevra (UNIGE), e durerà fino al 31 ottobre 2023.

Nell’ottica dei progetti “twinning”, uno degli scopi principali del progetto è quello di supportare lo sviluppo delle capacità tecniche e scientifiche delle istituzioni partecipanti, e in particolare quella del Paese coordinatore, attraverso un trasferimento di conoscenza da istituzioni con un alto indice di ricerca e sviluppo (TUB, UNIGE e UNITS) verso quelle con minore indice (ZRS Koper). In particolare, il progetto TwinBrain si pone l’obiettivo di sviluppare il sistema “SloMoBIL: Slovenian Mobile Brain/Body Imaging Laboratory” per l’analisi integrata di segnali elettroencefalografici, risposte autonomiche, e analisi del movimento, che verrà supportata da metodiche di machine-learning.

Il gruppo coordinato dal prof. Manganotti (Neurologia), attualmente supportato dal bioingegnere dott. Miloš Ajčević (DIA UNITS) e dal fisiologo dott. Alex Buoite Stella (DSM UNITS), i quali hanno contribuito alla stesura del progetto, si occuperà di studiare l’applicabilità di questo sistema innovativo di analisi integrata neurofisiologica e del movimento su un campione di persone con morbo di Parkinson, al fine di sviluppare modelli sempre più precisi di valutazione dei disturbi del movimento utilizzando tecniche di analisi avanzata dei segnali fisiologici. Nel corso della durata del progetto verranno organizzati seminari e workshop dedicati nei Paesi partecipanti al fine di promuovere la cooperazione internazionale e lo sviluppo di nuove tecnologie e metodiche di analisi, nonché alla divulgazione rivolta sia alla comunità scientifica che alla popolazione generale.

Maggiori informazioni possono essere trovate al sito del progetto (https://cordis.europa.eu/project/id/952401/it).