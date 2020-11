Università di Udine: Inaugurazione anno accademico 2020-2021

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Si inaugura lunedì 16 novembre il 43° anno accademico dell’Università di Udine. La cerimonia si svolgerà in diretta streaming dal salone d'onore di Palazzo Antonini Maseri a Udine. Inizierà alle ore 10.30 e si potrà seguire in diretta streaming all’indirizzo www.uniud.it/streaming. Dopo l'introduzione a cura dell’dell'orchestra dell'ateneo e l’ingresso del corteo accademico, il rettore Roberto Pinton terrà la sua relazione. Seguiranno gli interventi istituzionali della rappresentante degli studenti, Ambra Canciani e della rappresentante del personale tecnico amministrativo Marta Fontana. La parola passerà quindi al sindaco di Udine e al presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. La prolusione sarà affidata a Michele Morgante, ordinario di genetica, su "Dai geni ai genomi, dalla struttura alla funzione. Una rincorsa fra scienza e tecnologia alla ricerca dell'identità dei viventi". Seguiranno gli interventi, in collegamento, di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e di Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca. La cerimonia si chiuderà con il tradizionale canto del Gaudeamus a cura dell’orchestra e del coro “Gilberto Pressacco” dell’Università di Udine.