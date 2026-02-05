Università di Udine: Storie del Friuli, da domani 6 incontri pubblici

Da domani, 6 febbraio, prende il via “Storie del Friuli”, un ciclo di sei incontri pubblici sul territorio dedicati alla diffusione e alla formazione storica. Li organizza il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine in collaborazione con quella di Trieste. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è coordina Andrea Tilatti, docente Storia medievale dell’Ateneo friulano.

«L’iniziativa – spiega il professor Tilatti – evidenzia alcune problematiche connesse con le aree di confine – politico, culturale, economico…- e delle aree di montagna. L’intento è di fornire alcuni approfondimenti tematici di storia locale, ma sempre considerata in relazione con eventi più estesi e prospettive di ricerca aggiornate».

Il primo appuntamento, su “Storia, geografia e lingue nella valle del Fella” si terrà a Moggio Udinese nella sala “Romano Treu”, venerdì 6 febbraio, dalle 17. Interverranno: Andrea Guaran (Università di Udine), “Canal del Ferro e Val Canale ieri e oggi: popolazione, economia e infrastrutture”; Paolo Ferrari (Università di Udine), “L’occupazione tedesca di una regione multiculturale”; Luca Melchior (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt), “Valcanale e Canal del Ferro crocevia di lingue”. Modera Andrea Tilatti.

“Incontro di popoli e culture tra antichità e medioevo” è il titolo dell’evento in programma venerdì 13 febbraio, dalle 17, a Casa Ascoli a Gorizia. Ne parleranno: Riccardo Cecovini (Deputazione di storia patria per il Friuli), “Centri fortificati d’altura del Goriziano: Romani, Longobardi, Slavi?”; Angela Borzacconi (Museo Archeologico Nazionale di Cividale), “Archeologia e miti longobardi”; Andrea Tilatti (Università di Udine), “Patriarchi tedeschi o italiani?”. Coordina Andrea Tilatti.

Venerdì 20 febbraio, alle 17, nella Polveriera Garzoni di Palmanova, seminario su “Confini e conflitti in età moderna”. Ne discuteranno: Andrea Zannini (Università di Udine), “La fortezza di Palmanova e la guerra di Gradisca. Il confine della Serenissima tra Cinque e Seicento”; Vittorio Foramitti (Università di Udine), “I sistemi fortificati del confine orientale fra storia e paesaggio”; Giuseppe Trebbi (Università di Trieste), “Il pericolo ottomano dal XV secolo fino all’assedio di Vienna del 1529”. Modera Andrea Tilatti.

Nell’ex chiesa San Michele a Gemona del Friuli, venerdì 27 febbraio, alle 17, incontro su “Strade, comunicazioni e barriere tra Carnia e Canal del Ferro dall’antichità al secondo dopoguerra”. I contributi saranno di: Mirta Faleschini (Deputazione di storia patria per il Friuli), “Vie romane e vie medievali”; Andrea Monopoli (Università di Udine – Università di Trieste), “Fortificazioni: dalla guerra fredda alle opportunità turistiche”; Claudio Lorenzini (Università di Torino), “Fra la strada dell’orto e la strada del ferro. Economie, transiti, commerci fra Carnia e Canale del Ferro”. Coordina Andrea Tilatti.

A Tolmezzo, venerdì 13 marzo, alle 17, nella Biblioteca civica “Adriana Pittoni” appuntamento sul tema “Demografia, emigrazione e lingua in Carnia nel Novecento”. Alessio Fornasin (Università di Udine), “I comportamenti demografici in Carnia nel Novecento”; Javier Grossutti (Deputazione di storia patria per il Friuli), “Tra l’Europa e le Americhe: emigranti carnici nel Novecento”; Gabriele Zanello (Università di Udine), “Emigrazione tra letteratura e lingua”. Modera Andrea Tilatti.

L’evento conclusivo si terrà a Trieste, venerdì 17 aprile, alle 15, nella sala Tessitori del Palazzo del Consiglio regionale. Il tema, “Friuli Venezia Giulia 1963-2025. Istituzione e storia di una regione a Statuto speciale”, coordinato da Tullia Catalan e Andrea Tilatti, sarà sviluppato da: Andrea Zannini (Università di Udine), “La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il terremoto del 1976”; Elena D’Orlando (Università di Udine), “Resilienza e sviluppo: l’autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia dal sisma del 1976 alle attuali sfide del regionalismo”; Igor Guardiancich (Università di Padova), “L’economia slovena in Friuli Venezia Giulia dal dopoguerra agli anni Venti del XXI secolo”. Concluderà l’incontro la presentazione del volume “Costruire una Regione speciale. Il Friuli Venezia Giulia negli anni del disgelo e della distensione” (Franco Angeli). Ne discuteranno i curatori, Patrik Karlsen e Raoul Pupo, e Tullia Catalan (Università di Trieste).