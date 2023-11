Università friulana: emissioni gas serra, incontro con Carlo Bardini del Ministero dell’ambiente

Il tema della riduzione delle emissioni di gas serra sarà al centro dell’incontro che Carlo Bardini, del Dipartimento energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, terrà all’Università di Udine giovedì 16 novembre. L’incontro, intitolato “The roads to net zero. Targets, timing and problems of the decarbonisation process”, si terrà alle 14.30, nella sala Tomadini del polo economico (via Tomadini 30/a). Il seminario sarà introdotto da Francesca Busetto, coordinatrice dei corsi di studio in Economia e commercio e in Economics-Scienze economiche del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche. Carlo Bardini fa parte della segreteria tecnica del capo Dipartimento energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in qualità di coordinatore delle attività internazionali ed europee. In precedenza ha ricoperto vari incarichi dirigenziali presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato occupandosi di energia e industria di base. È autore di numerose pubblicazioni su temi di diritto dell’economia, energia, ambiente e storia economica tra le quali “Senza carbone nell’età del vapore. Gli inizi dell’industrializzazione italiana” (Bruno Mondadori).