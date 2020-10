Università: Shaurli, da Giunta Fvg no a contributo per studenti fuori sede “Spero ancora si possa recuperare, quando si vuole risorse si trovano”

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Oggi potevamo dare un segnale nell'assestamento ai nostri studenti universitari. Dalla giunta Fedriga mi aspettavo un'attenzione che non c'è stata: è stato detto 'no' allo stralcio della mia proposta di legge che prevede un contributo agli affitti per gli studenti fuori sede con un Isee inferiore a 30mila euro durante l'emergenza Covid. Eppure questo è il momento in cui dovremmo mettere in campo scelte coraggiose e soprattutto darci delle priorità. Spero ancora si possa recuperare questo contributo, perché quando si vuole, si trovano risorse ingenti per interventi anche non fondamentali". Lo ha detto oggi a Trieste il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che nella Sesta commissione del Consiglio regionale non è stato accolto lo stralcio di un suo articolo di legge che prevedeva di “concedere contributi straordinari a favore degli studenti fuori sede del Friuli Venezia Giulia per alleviare le spese relative ai canoni di locazione sostenute per il periodo di emergenza relativo al rischio sanitario connesso al Covid19″. Lo scorso giugno Shaurli aveva presentato la norma nel ddl Omnibus e il Consiglio regionale aveva deciso all'unanimità di costruire una norma ad hoc.

"Oggi in commissione - spiega Shaurli - sono stati auditi i rappresentanti degli studenti universitari che hanno spiegato le difficoltà che affrontano nell'emergenza Covid, dal pagamento degli affitti per i fuori sede, alla fruizione di servizi, alla disponibilità di supporti informatici. Vanno ringraziati per la preparazione e il lavoro di ricerca e di raccolta dati, ma purtroppo non c'è stato il seguito sperato. Il diritto allo studio in questa Regione vanta una tradizione positiva nel tempo e ora non possiamo accontentarci di interventi emergenziali ma anche - conclude - di investire sul futuro e l'investimento prioritario non può che essere sulla scuola, sulla formazione e sulle nostre università e i loro studenti”.