Uomo arrestato a Latisana per lesioni personali aggravate dall’odio razziale e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

La sera di sabato scorso 4 novembre, i Carabinieri della Stazione di Rivignano, presso l’autostazione di Latisana, hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne italiano, residente in provincia di Udine che si è reso responsabili di un gravissimo episodio. I militari sono intervenuti, presso il capolinea dei bus di Latisana, in risposta a una richiesta di aiuto pervenuta sul numero unico di emergenza 112 da parte di una ragazza minorenne che stava subendo un’aggressione verbale e fisica da parte di un uomo a lei sconosciuto mentre era a bordo dell’autobus diretto a Latisana e proveniente da Udine. I Carabinieri, prontamente accorsi presso la stazione delle corriere, hanno bloccato l’uomo segnalato proprio nel momento in cui stava aggredendo la ragazza, colpendola al volto con una testata e offendendola con frasi razziste, facendo riferimento alle sue origini extracomunitarie. Nelle fasi concitate, l’esagitato si era opposto ai militari scalciando e spintonando e facendo cadere a terra un Carabiniere che è rimasto lievemente ferito.

L’uomo è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.