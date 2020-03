Ussai M5s: “Coronavirus, emergenza si somma a sistema sanitario in difficoltà”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Un ringraziamento agli operatori della sanità e della Protezione civile e un messaggio di vicinanza alle persone in isolamento, alle famiglie e a un comparto economico fortemente provato” è stato espresso dal consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, dopo l'informativa del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del vicepresidente e assessore alla salute, Riccardo Riccardo, sull'emergenza legata al coronavirus.

“Apprezziamo il lavoro svolto e il profilo istituzionale tenuto in questi giorni dall'amministrazione regionale” ha aggiunto Ussai, che ha presentato un'interrogazione sulla questione, in particolare sulla distribuzione dei kit di prevenzione (mascherine, occhialini, camici monouso, guanti) agli operatori sanitari e la dotazione di personale per fronteggiare la situazione”.

“L'emergenza attuale si somma a una difficoltà complessiva per il Sistema sanitario regionale, soprattutto per quanto concerne la carenza di personale e di posti letto. Ci auguriamo – ha concluso il consigliere M5S – che, al di là dell'emergenza da affrontare, ci sia un ragionamento da fare tutti insieme sulla messa in sicurezza della sanità pubblica regionale che, solo attraverso l'impegno di instancabili medici, infermieri, tecnici sanitari, ecc. garantisce la tenuta del sistema e il diritto alla salute dei cittadini”.