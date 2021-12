Ussai M5s Fvg: “Bernardis non sa cosa siano i corridoi umanitari”

“Il consigliere Bernardis non risponde nel merito dimostra chiaramente di non sapere cosa siano i corridoi umanitari. Dalla Lega arrivano le solite falsità, che non servono a risolvere i problemi”. Lo dichiara il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, in replica alle affermazioni in tema di immigrazione dell’esponente leghista. “Al di là del fatto che fa sorridere sentire il continuo richiamo alla legalità da parte di un partito che deve restituire milioni di euro spariti nel nulla – prosegue Ussai -, è il caso di ribadire a Bernardis che i corridoi umanitari sono strumenti che derivano da protocolli firmati con il Governo (di cui fa parte anche la Lega), quindi legali oltre che completamente autofinanziati. In questo modo, si evita lo sfruttamento da parte di trafficanti di uomini che fanno affari con chi fugge dalle guerre e si concede un ingresso legale in territorio italiano a persone in condizioni di vulnerabilità quali, ad esempio, vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, malati, persone con disabilità”. “Quando il consigliere leghista parla di ‘regolarizzare gli immigrati clandestini’, dimostra di non avere la minima idea di cosa si stia parlando – conclude il portavoce pentastellato -. Invito Bernardis a visitare la comunità di Sant’Egidio per farsi spiegare cosa sono i corridoi umanitari”.