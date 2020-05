Ussai (M5s): “Interrogazione su inadeguatezza dispositivi di protezione individuale presso l’Asugi”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Presenteremo un'interrogazione per conoscere la situazione in merito alla fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale presso le strutture sanitarie dell'Asugi”. Lo annuncia il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai.

“Alcune segnalazioni dei sindacati lamentano infatti l'inadeguatezza e la qualità discutibile delle dotazioni, tanto che il personale sanitario sarebbe costretto a sostituire tute con camici monouso e mascherine con altre non altrettanto efficaci sul piano della protezione e in termini di sudorazione” sottolinea il consigliere regionale.

“All'assessore Riccardi avevamo già avanzato alcune precise richieste nell'audizione dello scorso 3 aprile – conclude Ussai - e in un'interrogazione nell'ultima seduta del Consiglio regionale: fra i vari elementi, abbiamo chiesto i dati sulle infezioni diagnosticate agli operatori sanitari (sia del comparto pubblico che privato) per Provincia e per profilo professionale e le strategie adottate per tutelare la salute degli operatori. Attendiamo ancora una risposta”.