Ussai M5s: “Su Covid dati trasparenti, non ansia da prestazione”

“Serve chiarezza e trasparenza nel modo di fornire i dati relativi alle infezioni da Coronavirus in Regione tra gli ospiti delle case di riposo e non rapporti fatti per rassicurare la popolazione” Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, commentando un comunicato diramato ieri dal vicepresidente Riccardi

“In quella nota, l'assessore ribadisce ancora una volta come il Friuli Venezia Giulia sia 'la regione con la situazione migliore del Nord Italia' prima di presentare i dati relativi alle case di rioso su base provinciale. I cittadini che non hanno la stessa ansia da prestazione di Riccardi nei confronti delle altre regioni del Nord – sottolinea Ussai -. A loro interessa solamente sapere quante e quali sono le fonti di contagio per proteggere se stessi e i loro cari (in particolare, anziani)”.

“È evidente che a Trieste, come afferma Riccardi nel suo comunicato, il rapporto tra contagi e decessi è 'basso', perché il denominatore è alto – continua il consigliere M5S -. A Trieste ci sono 400 casi positivi nelle case di riposo e sono morte 78 persone, quindi il 19,5%. A Udine si sono infettate 199 persone (la metà di Trieste) e ne sono morte 53; a Pordenone si sono infettate 71 persone e ne sono morte 20. Inoltre, al 30 aprile, a Trieste risultavano guarite solo 35 persone (l’8,8%) mentre a Udine 103 (cioè il 52,8%). Ricordiamo – conclude Ussai che l’assessore non ha ancora reso noto quali sono le 29 strutture per anziani colpite nel capoluogo regionale”.