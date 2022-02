Ussai M5s: “Terapie intensive, video propagandistici non cancellano criticità”

“Invece di dare risposte rispetto alle tante criticità emerse da documenti ufficiali, la Giunta regionale si affida a video puramente propagandistici che puntano solo a negare i problemi e a sviare l’opinione pubblica dalla realtà dei fatti”. Lo dichiara il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, dopo la pubblicazione di un video dal titolo ‘La verità sulle terapie intensive in Friuli Venezia Giulia” sui canali social del presidente Massimiliano Fedriga. “Ancora una volta nulla viene chiarito, ad esempio, rispetto all’errata configurazione, sottolineata dal report del Ministero a seguito dell’ispezione di agosto e portato alla luce dal MoVimento 5 Stelle, di posti letto di medicina d’urgenza che sono stati codificati come terapie intensive – rimarca Ussai -. Una criticità che, stando al documento ministeriale, riguarda 8 posti letto a Palmanova, ma che si estenderebbe anche ad altri presidi ospedalieri, in base a quanto affermato dall’Associazione regionale degli anestesisti e rianimatori”. “Presenteremo un’interrogazione per sapere se siano state risolte le criticità rilevate dal report del Ministero e se siano state messe in atto le azioni di miglioramento richieste urgentemente dallo stesso report – conclude Ussai -. Perché le risposte vanno date con documenti e atti, nelle sedi opportune, non attraverso i social con video che mirano solo a gettare fumo negli occhi dei cittadini”.