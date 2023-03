V Commissione e parere negativo su piano regionale per la sicurezza da Furio Honsell

“Oggi nella Commissione V del Consiglio Regionale, ho espresso parere negativo al piano regionale per la sicurezza integrata. Alla luce della crescita, purtroppo, di reati informatici appare quanto meno curioso, al limite del risibile, che la Commissione sia stata convocata oggi con procedura d’urgenza per rinnovare un contratto di licenza di un software per la Polizia Postale che si occupa di tali reati. Ma davvero la nostra sicurezza informatica dipende da un software “proprietario” la cui licenza stava per scadere? In primo luogo i software per attività così delicate non dovrebbero essere prodotti “proprietari” di enti terzi. E in secondo luogo, davvero lo Stato ha bisogno che la Regione FVG paghi la licenza, perché altrimenti scadrebbe lasciando i difensori dell’ordine digitale impotenti?

Il programma della sicurezza inoltre assegna risorse sproporzionate agli steward e volontari della sicurezza a fronte delle risorse per la prevenzione ed educazione alla legalità.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG, ancora una volta l’unico ad aver espresso voto contrario in Commissione.