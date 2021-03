Vaccinazioni contro il covid-19 per estremamente vulnerabili, Liguori-Centis (Cittadini): “finalmente si comincia”

Se riferito al Gruppo dei Cittadini, l’appello alla responsabilità del presidente Fedriga appare del tutto fuori luogo: in quest’anno di emergenza sanitaria ci siamo rivolti con spirito costruttivo e mai con toni scorretti, valutando con attenzione le diverse segnalazioni di criticità provenienti dal territorio prima di evidenziarle alla Giunta, essendoci ben chiara la complessità del compito che le spetta.

In merito al delicato tema delle priorità nelle vaccinazioni, dobbiamo sottolineare - nel nostro ruolo di consiglieri regionali e come facciamo dall’11 marzo - che il tanto da tutti atteso via libera alle somministrazioni delle dosi agli estremamente vulnerabili è arrivato il 10 marzo, con l’ultimo aggiornamento del Piano nazionale vaccini. Da allora, e sono passati 13 giorni, chiediamo con forza l’apertura delle agende di prenotazione per queste persone fragili in parallelo agli over 80, ben inteso che l’effettiva somministrazione dipende dalla disponibilità dei vaccini Pfizer e Moderna specificamente indicati per queste categorie. Prendiamo atto con sollievo che dai prossimi giorni finalmente si comincia.