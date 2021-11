Vaccinazioni Covid: sicure anche grazie alla farmacovigilanza

“I vaccini contro il Covid sono sicuri. Lo attestano i dati provenienti dal sistema di farmacovigilanza che in tutta Italia, quotidianamente, analizza i casi di persone decedute o con problemi di salute successivi alla vaccinazione per chiarire se vi siano delle correlazioni. I dati registrati in Francia al 26 agosto scorso evidenziano come ci siano stati appena 9 decessi riconducibili alla vaccinazione su 1,5 milioni di vaccinati, soprattutto persone fragili. Dove ci si è vaccinati e ci si protegge, l’epidemia è sotto controllo”. Ad affermarlo è stato Francesco Salvo, professore associato di Farmacologia alla facoltà di Medicina dell’Università di Bordeaux, in Francia, direttore del Centro di Farmacovigilanza di Bordeaux e coordinatore del Centro referente per la sicurezza del vaccino Pfizer-Biontech. Salvo è stato l’ospite principale del meeting organizzato dal Lion Club Host Udine, aperto a tutti gli iscritti, che ha dato avvio a una serie di incontri su temi di attualità. “Quella dei vaccini è una questione delicata – ha detto Carlo Delser, presidente del Lions Club Host Udine – e, nel continuo e contraddittorio fuoco incrociato di affermazioni e slogan cui siamo costretti ad assistere, abbiamo voluto dare voce a un professionista autorevole che ci permettesse di avere le idee più chiare anche in vista della terza dose”. In videocollegamento da Bordeaux, Salvo ha illustrato l’iter che ha portato all’approvazione dei vaccini: “Nella situazione di emergenza sanitaria – ha detto – lo sforzo incredibile della comunità scientifica a livello mondiale ha permesso di accelerare lo sviluppo dei vaccini partendo, non dimentichiamolo, da 15 anni di ricerche preesistenti. 150mila pazienti hanno usufruito del vaccino prima della sua commercializzazione riscontrando un’efficacia mai vista. La farmacovigilanza, attiva in Francia come in Italia, rappresenta un ulteriore elemento di monitoraggio e quindi di sicurezza”. Sugli effetti della campagna di vaccinazione Salvo non ha dubbi: “C’è una conclamata riduzione del rischio, vale a dire che ci sono 5 casi di contagio ogni 1000 vaccinati dopo la prima dose e appena 2 casi ogni 1000 vaccinati dopo la seconda. L’efficacia, tuttavia, scende con il passare del tempo. Per questo è ora necessaria la terza dose, che raccomando di eseguire assieme all’antinfluenzale perché il rischio dato dalla semplice influenza non deve essere dimenticato”. A introdurre Francesco Salvo è stato Alessandro Cojutti, chirurgo dell’ospedale di Latisana e Palmanova e vicepresidente del Lions Club Host Udine, che ha raccontato la propria esperienza di volontario, nel reparto Covid dell’ospedale di Brescia, ad aprile 2020. “Dimentichiamo – ha spiegato – che è passato poco più di un anno da quei terribili momenti con l’Italia in completo lockdown. In poco più di 12 mesi la scienza ha compiuto un grandissimo passo avanti”.