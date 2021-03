Vaccini: Eppur si muove: Poste Italiane in collaborazione con l’esercito ha consegnato oggi in Fvg i vaccini moderna

Poste italiane in collaborazione con l’esercito italiano ha consegnato oggi in provincia di Pordenone, Udine e Trieste i vaccini moderna. In sostanza dosi. il numero non è stato comunicato, sono arrivate all’Ospedale di Pordenone, Udine e Trieste con i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane. I mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini e hanno concluso il loro viaggio, raggiungendo la destinazione finale dei nosocomi cittadini in Fvg.