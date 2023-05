Vajont Photo Days: 1963-2023 – Progetto multidisciplinare

L’Associazione culturale dotART, in collaborazione con Exhibit Around APS, è lieta di presentare Vajont Photo Days, progetto multidisciplinare che si propone di commemorare la tragedia del Vajont attraverso la fotografia, la memoria storica, la valorizzazione del territorio e la divulgazione.

In occasione delle celebrazioni per la Giornata in ricordo della tragedia del Vajont, il progetto mira a offrire una testimonianza fotografica, storica e scientifica di alto valore, coinvolgendo fotografi, esperti del settore, la popolazione locale e le istituzioni culturali e scientifiche, con l’obiettivo di promuovere la riflessione sulla memoria e la cultura del luogo, documentando la bellezza del territorio e la sua complessità storica, sociale e ambientale, a partire dal “prima della tragedia” per arrivare ai giorni nostri, sessant’anni dopo il drammatico evento.

Il progetto mira a narrare il passato, il presente e il futuro delle aree colpite, cogliere l’essenza del luogo e dei suoi abitanti, offrire una visione sensibile e originale, documentare l’evoluzione del territorio nel tempo rendendo tangibile la memoria collettiva e la testimonianza storica.

Grazie alle partnership con CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, DEAMS – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche “B. de Finetti” dell’Università degli Studi di Trieste e Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane, Vajont Photo Days è un progetto composto da:

– un’open call fotografica (8 maggio – 4 giugno) per l’invio di fotografie e progetti, del passato o recenti, che raccontino la tragedia, la memoria, la bellezza del luogo, la popolazione;

– un’uscita fotografica aperta a tutti di due giorni tra Erto, Casso e Longarone (20-21 maggio), in collaborazione con l’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane e la Proloco di Longarone. Negli stessi giorni si terrà anche un workshop con il pluripremiato fotografo Pierpaolo Mittica.

Le attività realizzate daranno vita a un documento audio-visivo, una mostra con le migliori fotografie che dialogheranno con immagini di archivio del CRAF, una pubblicazione con testi scientifici realizzati dai partner coinvolti. Elementi questi che costituiranno un’opportunità per la valorizzazione del territorio, la divulgazione culturale e la promozione della memoria storica.

Il documento audio-visivo in particolare potrà essere utilizzato a vari livelli, dalle scuole alle istituzioni, coinvolgendo la comunità regionale e promuovendo un dibattito attento sul tema.

Composto da immagini, riprese e interviste a Partner e collaboratori al progetto, il documento audio-visivo si propone di diffondere la memoria della tragedia del Vajont e di promuovere una maggiore consapevolezza sull’impatto dei grandi interventi sull’ambiente, così come sull’importanza dell’analisi dei dati per valutare il rischio di disastri, tenendo anche conto del cambiamento climatico.

In collaborazione con i partner coinvolti, sono previsti gli interventi di Antonio Carrara Presidente dell’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane, del Professor Francesco Pauli, Ordinario di Statistica del DEAMS – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche “B. de Finetti” e del Professor Giovanni Fraziano, Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, Dipartimento di Ingegneria e Architettura – Università degli Studi di Trieste, di Alvise Rampini Direttore del CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo e della Protezione Civile FVG.

Vajont Photo Days sarà presentato al Trieste Photo Days – Festival Internazionale della Fotografia Urbana, X edizione (27-29 ottobre 2023) e al Photo Days Tour 2023 in Regione, con proiezione del documento audio-visivo, presentazione della mostra e della pubblicazione, premiazione dei migliori scatti.

Vajont Photo Days è realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, Io Sono FVG e le Partnership con CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, DEAMS – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche “B. de Finetti” dell’Università degli Studi di Trieste e Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane, con la collaborazione del Professor Giovanni Fraziano, Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, Comune di Vajont, ProLoco Vajont APS, Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Stazione Rogers.

Vajont Photo Days si avvale inoltre della consulenza storico-artistica di Vincenzo Labellarte e Luigi Sorrentino.