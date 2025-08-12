Val Rosandra, criticità nei soccorsi: Honsell chiede chiarimenti alla Regione

“Oggi ho depositato un’interrogazione alla Giunta regionale per fare piena luce sulle criticità emerse durante le operazioni di soccorso a un

ragazzo di 13 anni, rimasto gravemente ferito in Val Rosandra il 4 luglio scorso dopo un tuffo di circa dieci metri con impatto sulle

rocce. Dalla ricostruzione dei fatti emerge che sono trascorse oltre due ore prima che il giovane ricevesse la prima assistenza medica,

nonostante la dinamica rientrasse negli ‘eventi a dinamica maggiore’ e dunque richiedesse la massima urgenza.” Così si è espresso Furio

Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG. “Prima si è classificato il caso come codice verde; poi è stata fatta partire l’ambulanza con un ritardo lasciandola ferma ai confini del parco; non è stata attivata l’automedica nonostante l’elisoccorso fosse impegnato altrove; e, infine, è stato impedito all’elicottero dei Vigili del fuoco, arrivato molto prima di quello sanitario, di recuperare il ferito.”

“Con questa interrogazione – conclude il rappresentante di Open Sinistra FVG in Consiglio regionale – chiedo all’Assessore Riccardi perché siano state adottate queste scelte operative e quali misure intenda assumere per garantire, in futuro, un servizio di soccorso rapido, coordinato ed efficace. È mio dovere insistere affinché episodi simili non accadano più.”