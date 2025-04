Val Tramontina “invasa” dai lupi: grande successo per la terza edizione del Concorso d’illustrazione per Under 35

Oltre 500 “lupi” in Val Tramontina, ma tutti disegnati: sono arrivati da tutta Italia per il Concorso nazionale di illustrazione “Ciao da Tramonti” 2025, promosso dall’omonima iniziativa curata dalle associazioni Cemont e Creazioni Indigeste, che si tiene a maggio. Il bando, riservato agli Under 35 e giunto alla sua terza edizione, aveva come tema il lupo, tornato da tempo protagonista delle montagne friulane dopo anni di assenza.

La giuria, presieduta quest’anno da Elena Casagrande, fumettista per Marvel e DC Comics premiata con l’Eisner Award negli U.S.A., e composta da composta da Fabio Varnerin di Cemont, David Benvenuto di Creazioni Indigeste e dai disegnatori Elisa Turrin e Marco Tonus, dopo aver valutato le ben 507 opere pervenute, ha decretato il podio e i finalisti che si sono distinti per creatività e talento.

La prima classificata è Emma Zanirato di Cervignano del Friuli, seguita al secondo posto da Martina Vittoria Ragozzino di Borgo Valbelluna (BL) e al terzo da Elisa Lipizzi di Roma.

Le opere delle vincitrici saranno stampate come cartoline e inserite nel cofanetto ufficiale, assieme a quelle di un gruppo di artisti di fama nazionale e internazionale invitati a illustrare i luoghi, la natura, la storia e le curiosità della Val Tramontina. Oltre alle vincitrici, sono stati selezionati altri sette finalisti: Caterina Capelli (Vicenza), Chiara Gazzetta (Treviso), Nicolò Golia (L’Aquila), Viola Gullo (Napoli), Michela Peloso (Verona), Sara Santimaria (Galzignano Terme, PD) e Stefano Summo (San Giuliano Milanese, MI).

“Le opere vengono tutte valutate in forma anonima – commenta Elisa Turrin, illustratrice e animatrice – e ancora una volta abbiamo un podio tutto al femminile. Siamo soddisfatti della grande adesione, che conferma qualità e serietà dell’iniziativa.”

“Dopo le precedenti edizioni, dedicati alla Pitina e alle Agane – per Varnerin di Cemont – il tema del lupo ha ispirato tanti, quasi triplicando le iscrizioni rispetto allo scorso anno”.

Concludono Benvenuto e Tonus: “In tante opere è emerso il senso di rispetto reciproco tra uomo e natura, un’indicazione di coabitazione necessaria all’equilibrio. In alcune, poi, non mancano ironia e sensibilità.”

Premiate e finalisti saranno ospiti di Ciao da Tramonti in Val Tramontina dal 22 al 24 maggio: oltre a ritirare i premi, potranno partecipare alle iniziative dell’evento ed esporre le proprie opere alla Casa della Conoscenza di Tramonti di Sotto. La premiazione si svolgerà nel Municipio di Tramonti di Sopra, giovedì 22, e nei due giorni successivi la valle vedrà protagonista l’illustrazione, con tanti disegnatori ospiti che interverranno a questa piccola rassegna che, di anno in anno, cresce per quantità e qualità.

Per conoscere il programma dell’edizione 2025: www.ciaodatramonti.com.