Valida l’Opa di Sparkasse. Il Tar respinge il ricorso del Cda di Civibank

Alla fine sembra proprio che l'Opa di Sparkasse vedrà nuova luce, il Tar infatti ha respinto il ricorso del Cda di Civibank. Probabile quindi una rapida riapertura dei termini per aderire all’Offerta anche se solo per il tempo equivalente a quello della precedente sospensione, solo poche ore per chiudere l’Opa e portare in porto tecnicamente l'operazione. Tutto avverrà con ogni probabilità nelle varie fasi previste fra venerdì 3 e mercoledì 8 giugno. E' stata la seconda sezione quater del Tar Lazio ad emettere sentenza respingendo la richiesta di istanza cautelare avanzata dal Cda di Civibank.