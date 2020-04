Valori ed obiettivi europei: tutela dei simboli dell’Unione europea in Regione

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG, ha depositato quest’oggi in Consiglio regionale una mozione con il quale si chiede alla Giunta regionale una maggiore tutela dei simboli dell’Unione europea (UE) nelle istituzioni regionali, affinché tutti i rappresentanti istituzionali possiedano maggiore coscienza dei valori, principi e opportunità che tali istituzioni offrono alla nostra Regione, anche in una prospettiva futura. Una mozione che va oltre: “Manca poco più di un mese al 9 maggio: la Giornata dell’Europa istituita per ricordare la ‘Dichiarazione Schuman’ (9 maggio 1950) da cui prese avvio l’intero processo di unificazione europea, un fenomeno storico che da quasi settant’anni ha garantito pace e progresso civile, sociale ed economico ai cittadini Europei e che ha permesso la promozione dei diritti e delle libertà per i suoi cittadini. L’UE in questi ultimi anni ha dovuto sempre più affrontare delle sfide globali e la Regione del Friuli Venezia Giulia, confinante con altri Stati membri, è stata da sempre in prima linea. E deve continuare ad essere così, sempre di più.”

Ancora Honsell: “La mozione vuole impegnare la Giunta, pur nella difficoltà del momento, a valorizzare l’importanza dell’appartenenza all’UE, anche promuovendo una maggiore consapevolezza nell’utilizzo e nell’esposizione dei suoi simboli ed impegnando altresì a garantire la presenza della bandiera negli uffici di rappresentanza degli assessorati. Inoltre, impegna la Giunta a promuovere nuove iniziative volte alla conoscenza dell’UE, delle sue istituzioni e delle sue opportunità, da parte di tutti i cittadini e le cittadine ed in particolare degli studenti delle scuole primarie e secondarie, attraverso percorsi di formazione specifici realizzati dalle associazioni del territorio e ad attivare ulteriori borse di studio specifiche per le scuole secondarie e premi per tesi di laurea su tematiche europeiste.”