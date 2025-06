Valorizzazione del personale sanitario, secondo la Cgil è “fumata grigia” sulle risorse 2025

Fumata grigia nell’incontro tra i vertici di Arcs ed i sindacati sulla ripartizione delle risorse 2025 per la valorizzazione del personale del comparto sanità. «L’incontro – spiega la segretaria generale della Fp Cgil Fvg Orietta Olivo – si è concluso con un rinvio, in attesa della formulazione di una nuova proposta da parte della Regione. Sono emerse infatti ulteriori divergenze sulla ripartizione delle risorse, espresse un po’ da tutte le sigle su vari punti e non soltanto sulla differenziazione delle indennità per disagio tra infermieri e Oss, già criticata dalla Cgil e non condivisa, come è emerso oggi, anche da altre sigle».