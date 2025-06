Valorizzazione e scoperta del territorio – collaborazione tra Palazzo del Fumetto e Consorzio Pn Turismo

Un primo incontro per scoprire le realtà museali più suggestive e caratteristiche del territorio della Destra Tagliamento è quanto organizzato mercoledì 11 giugno al Palazzo del Fumetto in un progetto del Consorzio Pordenone Turismo, Ascom-Federalberghi che ha coinvolto gli associati.

L’appuntamento ha riguardato la scoperta non soltanto del Palazzo del Fumetto, con una visita guidata alla struttura, in particolare il Museo del Fumetto e la mostra “Il Segno di Magnus”, ma anche altre due eccellenze del territorio: il nuovissimo museo Mirs (Museo Interattivo della Radio e della Società) di Pasiano e il Museo delle Coltellerie di Maniago, nello storico Coricama.

All’evento conoscitivo organizzato nell’auditorium del Palazzo del Fumetto, a cura di Mara Prizzon per la parte teorica e Giuseppe Menegoz per quella esperienziale di Eupolis Studio Associato, faranno seguito le visite nei luoghi descritti: martedì 17 giugno sarà la volta del Mirs e lunedì 23 giugno al museo delle Coltellerie e alla galleria d’arte dell’associazione Le Arti Tessili di Maniago (info 0434 549465 Vera Porracin Ascom Pordenone).

Quella di mercoledì intende essere una prima tappa di un percorso che vede insieme Palazzo del Fumetto, Confcommercio e Consorzio Pordenone Turismo per la valorizzazione e la scoperta del territorio anche in vista della capitale Italiana della Cultura 2027.

Per la presidente del Consorzio Giovanna Santin questa collaborazione con il Palazzo del Fumetto «è una grande opportunità per gli operatori del settore turistico e alberghiero per immergersi nel racconto autentico del nostro territorio».

«In un’ottica di collaborazioni diffuse con i soggetti più coinvolti nel percorso di avvicinamento a Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027 – ha affermato il presidente del Palazzo del Fumetto, Marco Dabbà – accogliamo con entusiasmo questa iniziativa che testimonia ancora una volta l’importanza di azioni condivise verso un comune obiettivo».