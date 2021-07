Variante Delta: Shaurli, aumentare attenzione in Fvg

"La presenza della variante Delta nella nostra regione, percentualmente ai vertici in Italia, deve indurre le autorità sanitarie e il governo regionale ad alzare l’attenzione e soprattutto a cominciare finalmente una campagna per convincere le classi di età più esposte a vaccinarsi. La percentuali di vaccinati over 60 è purtroppo ancora bassa rispetto ad altre Regioni anche per esempi ed incoerenze non certo edificanti della politica e dei vertici sanitari. Ora si ascoltino almeno le raccomandazioni del Ministero della salute per rafforzare le attività di tracciamento, potenziare il sequenziamento e accelerare i richiami vaccinali". Lo chiede il segretaripo regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che l'ultimo bollettino sulla distribuzione delle varianti in Italia a cura dell'Istituto superiore di sanità e della fondazione Bruno Kessler segnala che la variante Delta interessa il Friuli Venezia Giulia per il 70,6%.

"Invitiamo la Giunta Fedriga - aggiunge Shaurli - a lavorare per arrivare pronti all'appuntamento con l'autunno e soprattutto con la riapertura delle scuole. Anche i giovani dovrebbero essere invitati a vaccinarsi".