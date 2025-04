Vecchi binari, nuove prospettive: il caso della vecchia ferrovia Carnia-Tolmezzo tra cultura, turismo e sviluppo sostenibile

Il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG e l’Associazione culturale “Odv Vecchi binari FVG” sono lieti di invitare la stampa e la cittadinanza, alla conferenza stampa che si terrà domani mattina, 10 aprile 2025, alle ore 11.30 presso il Caffè Caucigh in via Gemona 36 a Udine, nella sala al primo piano.

L’incontro avrà come tema il diniego da parte del Consorzio Carnia Industrial Park all’esecuzione di una prova tecnica, con un veicolo a pedali denominato ferrociclo, nel tratto ferroviario Carnia–Tolmezzo in occasione della “Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie 2025” e quindi inserita in un contesto più ampio riguardante la valorizzazione in chiave culturale e turistica delle ferrovie dismesse in tutto il territorio nazionale.

L’evento vedrà la partecipazione e il sostegno del Consigliere Honsell, e rappresenterà un’importante occasione per discutere le implicazioni di tale decisione e le prospettive future per la valorizzazione del patrimonio ferroviario dismesso. Questo progetto completa un più ampio quadro di iniziative di respiro nazionale ed europeo, culturale e storico, con potenziali risvolti in ambito turistico e ricreativo, come dimostrato dal patrocinio e dalla promozione della manifestazione operati dalla Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali (FIFTM), a cui la associazione “OdV Vecchi Binari FVG” aderisce e della European Federation of Museum & Tourist Railways (FEDECRAIL) a cui la FIFTM è associata.

Tali sistemi di trasporto sostenibili, già consolidati in altri Paesi europei, rappresentano un’opportunità unica per la promozione del turismo esperienziale, per la salvaguardia della memoria storica e per la riqualificazione intelligente delle infrastrutture ferroviarie dismesse, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, di valorizzazione del territorio e di conservazione e custodia del patrimonio culturale di una comunità.

Saranno inoltre presenti dei rappresentanti dell’Associazione culturale “Odv Vecchi binari FVG”, anche in rappresentanza della Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali (FIFTM), per illustrare nel dettaglio l’iniziativa e il suo contesto operativo.

foto dal sito https://www.vecchibinarifvg.it/