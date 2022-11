Venerdì 11 novembre sciopero nazionale USB di 4 ore del Trasporto pubblico locale

Quattro ore di sciopero del settore TPL, articolate territorialmente a sostegno della mobilitazione nazionale di venerdì 11 Novembre 2022 indetta dall’Unione Sindacale di Base Lavoro Privato.

Le modalità per le lavoratrici e i lavoratori dell’APT di Gorizia, sono: dalle ore 15:01 alle ore 19:00, per il personale viaggiante e le ultime 4 ore per il personale degli impianti fissi e amministrativo.

La mobilitazione vuole rafforzare la centralità del Trasporto Pubblico Locale e del ruolo degli Autoferrotranvieri, principali vittime della mattanza delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione, del susseguirsi di rinnovi contrattuali “farsa” e di aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti.

Lo sciopero nazionale rivendica inoltre:

• il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso, garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti;

• la necessità di modificare l’ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono

servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato;

• la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro;

• il salario minimo per legge di 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato;

• il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

• una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS. e le associazioni datoriali di categoria.