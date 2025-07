Venerdì 18 luglio a Barcis inaugurazione del nuovo percorso “Lungo il lago” “10mila passi di salute”

Venerdì 18 luglio, alle 17, a Barcis, si terrà l’inaugurazione del percorso “Lungo il lago di Barcis – Valcellina, tra acque smeraldine, boschi e montagne” in attuazione del progetto “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di saluteIl ritrovo sarà in località ponte Antoi, di fronte alla biglietteria per l’ingresso alla forra – Centro visite del “Parco naturale delle Dolomiti friulane”, vicino al cartellone del progetto FVG IN MOVIMENTO.

L’iniziativa è organizzata Federsanità ANCI FVG in collaborazione con il Comune di Barcis.

Il programma prevede i saluti del sindaco, Claudio Traina, del presidente di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli, di un rappresentante di Federfarma FVG, quindi. la presentazione dei risultati del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10.000 passi di salute” (2019 -2025), a cui aderiscono ben 132 Comuni (su 215) per 118 percorsi in tutta la Regione, a cura di Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale Federsanità ANCI FVG, Lucio Bomben, del Dipartimento Prevenzione AsFo, Laura Pagani del Dipartimento Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine e Alessia Del Bianco Rizzardo, Area cultura PromoTurismo FVG.

Il progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute” (2019-2025), è sostenuto dalla Regione FVG – Direzione centrale Salute- per attuare il Piano regionale della Prevenzione – Comunità Attive e la Legge regionale per “l’invecchiamento attivo e il contrasto della solitudine”, è coordinato da Federsanità ANCI Fvg e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine e PromoTurismo Fvg e tutti i Comuni che hanno aderito con la positiva collaborazione di numerose associazioni locali.

“FVG IN MOVIMENTO” è molto apprezzato anche a livello nazionale e internazionale e nei giorni scorsi è stato presentato anche a Ragusa, in occasione della “Settimana della salute”.

Oltre a fornire piacevoli occasioni per camminare in gruppo e scoprire le bellezze del territorio e dei suggestivi borghi e paesaggi, si propone di promuovere e far nascere nuovi “Gruppi di cammino” (e valorizzare quelli esistenti), che sono invitati a segnalare le loro iniziative tramite mail al portale Invecchiamento attivo FVG https://invecchiamentoattivo.regione.fvg.it/it/

Dopo la presentazione seguirà una passeggiata guidata, insieme ai presenti, alle associazioni locali e gruppi di cammino. In caso di mal tempo (forte) la passeggiata sarà annullata

Il percorso “Lungo il lago di Barcis – Valcellina, tra acque smeraldine, boschi e montagne” parte da Ponte Antoi, presso il centro visite del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e costeggia il lago di Barcis, offrendo panorami mozzafiato tra boschi e acque smeraldine. Si raggiunge Barcis tramite una comoda pista ciclopedonale tra ontani e abeti, con punti panoramici e aree di sosta. Nel paese si ammirano abitazioni tipiche tra le quali Palazzo Centi che risale al XVI secolo, sede della biblioteca. Oltre il borgo si attraversa la passerella di Fontane, con tratti rocciosi ricchi di di rudiste, molluschi bivalvi che, tra il Giurassico ed il Cretaceo, abitavano acque marine poco profonde. In quell’epoca, infatti, quest’area era un mare caldo e poco profondo. Si può proseguire lungo la strada turistica dedicata al poeta Giuseppe Malattia della Vallata oppure lungo il Sentiero degli Alpini, passando per il ponte “Punt de Tass” da dove si può ammirare la forra del torrente Caltea. Il cammino attraversa la vallata, tra prati e faggete, e termina al ponte o alla diga, riportando infine al punto di partenza.

Per informazioni e aggiornamenti sul progetto e su tutti i percorsi https://federsanita.anci.fvg.it/progetti e https://www.facebook.com/FVGinMovimento10milapassidisalute