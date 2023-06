Venerdì 7 luglio al Visionario di Udine concerto speciale per i 18 anni dei Playa Desnuda

Tre album di grande successo all’attivo (Ready, Steady, Pops! del 2009, Burning Love del 2010, 10 del 2016), oltre dieci singoli (e altrettanti video), centinaia di concerti sui palchi di mezza Europa e, soprattutto, 18 anni di storia: i Playa Desnuda lo scorso febbraio sono diventati ufficialmente “maggiorenni” e hanno deciso di prolungare i festeggiamenti con un evento estivo nel cuore di Udine, cioè nel Garden del Visionario! L’appuntamento è fissato per venerdì 7 luglio alle 20.00 e vedrà i nostri eroi, capitanati dal frontman Michele Poletto, alle prese con un live davvero speciale assieme ad i fondatori della band: una serata di musica, immagini, parole e ricordi dove i ritmi giamaicani (il primo amore non si scorda mai!) incontreranno quelli elettronici e latineggianti, la canzone d’autore, il soul e il rap…

Come tutti gli eventi estivi organizzati nel giardino urbano di via Asquini, anche il concerto dei Playa Desnuda si svolgerà a ingresso libero. Il Bistrò Primafila, gestito dallo staff di Dolcemente Amici, sarà sempre attivo in mezzo al Garden e si prenderà cura degli spettatori più assetati!

Amatissimi in Friuli Venezia Giulia, alla faccia del nemo propheta, i Playa Desnuda hanno girato un po’ dappertutto esibendosi nei club e nei festival e aprendo ad artisti come Fatboy Slim, Bob Sinclar e anche Manu Chao, che nel 2014 li ha voluti sul palco per una jam. Dal vivo si sono inoltre esibiti con l’amico Roy Paci e con la star dell’hip-hop brasiliano Criolo, grazie alla loro presenza, per due anni di fila, come resident band del club Jumping all’interno del Rototom Sunsplash, il reggae festival più importante d’Europa.

Lo scorso 5 giugno, i Playa Desnuda hanno presentato ufficialmente proprio al Visionario il nuovo singolo (e il nuovo video): Cosa resta. Dietro alla solare alchimia del pezzo, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere, Michele Poletto alla voce e alla chitarra acustica, Walter Sguazzin al basso, Pietro Sponton alla batteria, Francesco Ivone alla tromba, Andrea Bonaldo al trombone e Giordano Sala alla chitarra elettrica.