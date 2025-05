Venerdì a Codroipo 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨

Il gruppo di cittadinanza attiva Noi Siamo Tagliamento – ridare spazio ai fiumi organizza unaย serata informativa intitolata: Tagliamento: un tesoro naturale da tutelare .ย ๐ƒ๐ข๐š๐ฅ๐จ๐ ๐จ ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐š ๐ง๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐๐ž๐ฅ ๐“๐š๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ ๐ซ๐š๐ง๐๐ข ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐ž ๐œ๐ก๐ž ๐ฅ๐š ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐œ๐œ๐ข๐š๐ง๐จ. “In questo periodo, si legge in una nota,ย si susseguono notizie contrastanti sul futuro del Re dei fiumi alpini: il Tagliamento. In questa serata proveremo a conoscere meglio il nostro fiume nei suoi aspetti naturalistici e a capire cosa la Regione Friuli-Venezia Giulia sta pianificando nei territori del medio corso per la gestione del rischio idrogeologico legato alle sue piene”. Durante la serata interverranno:ย ๐†๐ข๐จ๐ซ๐ ๐ข๐จ ๐ƒ๐š๐ฆ๐ข๐š๐ง๐จ, ingegnere, giร membro della commissione โ€œLaboratorio Tagliamentoโ€, ย ๐‘๐จ๐›๐ž๐ซ๐ญ๐จ ๐๐ข๐ณ๐ณ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข, laurea in Scienze Agrarie e Scienze Naturali. L’evento si svolgerร venerdi prossimo ย ๐Ÿ— ๐Œaggio alle ore ย ๐Ÿ๐Ÿ:๐ŸŽ๐ŸŽ a ๐‚odroipo presso la ๐๐š๐ฅ๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐๐ข ๐š๐ซ๐ซ๐š๐ฆ๐ฉ๐ข๐œ๐š๐ญ๐š, ๐ฏ๐ข๐š ๐‚๐ข๐ซ๐œ๐จ๐ง๐ฏ๐š๐ฅ๐ฅ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐’๐ฎ๐ ๐Ÿ๐Ÿ“. Ad organizzare oltre al gruppo di cittadinanza attiva Noi Siamo Tagliamento, la sezione di Codroipo del ๐‚lub ๐€lpino Italianoย eย Club Alpino Italiano tutela ambiente montano.