Venerdì a Udine incontro pubblico dal titolo: “La mafia uccide, il silenzio pure. il coraggio di combattere l’omertà”

L’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli Venezia Giulia e il Circolo “Nuovi Orizzonti” in collaborazione con l’ Ass. ” Sostenitori Collaboratori e testimoni di Giustizia” organizzano un’ incontro pubblico che si terrà venerdì 9 maggio 2025 dalle ore 18.00 alle 20.00 presso la sala riunioni in via Brescia 3 ai Rizzi a Udine (autobus n.2). Titolo dell’evento: “La mafia uccide, il silenzio pure. il coraggio di combattere l’omertà ” ( un impegno tra ostacoli, isolamento e intimidazioni). Dopo i saluti di Samanta Franz, presidente del Circolo “Nuovi Orizzonti”, ci sarà introduzione di Marino Visintini , referente dell’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G.

Di seguito interverranno:

– dott. Luigi Gaetti, ex Sottosegretario agli Interni, già vicepresidente della Commissione Antimafia nella XVII Legislatura Presidente Onorario ass. Sostenitore CT Giustizia

– prof. Enzo Guidotto , presidente dell’ Osservatorio Veneto sul Fenomeno Mafioso;

e l’avv. Francesco Guido, responsabile Legale dell’associazione Sostenitore CT Giustizia

Dopo gli interventi è previsto un dibattito con il pubblico.