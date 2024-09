Venerdì l’assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico. Conclusioni del presidente nazionale Emanuele Orsini

Sono «passione, energia e sincronia», parole che riflettono l’anima stessa delle imprese, dove l’armonia tra il talento dell’uomo e il movimento è fondamentale, ad ispirare l’Assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico, in programma venerdì 27, dalle 9.30, al Palazzo dei Congressi di Grado e interamente dedicata al Capitale Umano.

Analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno a Trieste, l’Assemblea, oltre che momento di incontro per i protagonisti del mondo industriale, sarà anche un’importante “passaggio” per il coinvolgimento delle nuove generazioni: come nel 2023, infatti, centinaia di giovani provenienti dagli ITS del Sistema Alto Adriatico e dal mondo universitario, saranno tra il pubblico. A loro si aggiungeranno i ragazzi del Ghana che, proprio grazie a CAA, hanno recentemente concluso un percorso formativo in Africa, un’iniziativa inaugurata ad aprile alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che sottolinea l’impegno di Confindustria AA nel promuovere la mobilità e l’integrazione professionale. I giovani hanno recentemente sostenuto l’esame di italiano di primo livello con l’Università di Siena, un requisito fondamentale introdotto dal decreto Cutro per lavorare in Italia pur con una formazione tecnica specifica.

Aprirà i lavori l’intervento del Presidente di CAA, Michelangelo Agrusti che precederà quelli di Giuseppe Corbatto, sindaco di Grado, Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti col Parlamento, Merene Benyah, Ambasciatrice ghanese in Italia e Benedict Mensah, coordinatore Ghana Project per i Salesiani di Don Bosco in Ghana.

Di grande interesse le prestigiose lectio magistralis che saranno pronunciate da Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo SpA, Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Fincantieri SpA e Giuseppe Valditara, Ministro dell’istruzione e del Merito.

Le prospettive per il FVG, affidate all’assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen e le esperienze formative all’estero, saranno oggetto del dibattito internazionale che seguirà, un confronto a più voci aperto a esperti appartenenti a diverse realtà internazionali: per l’Italia, Stefano Paleari, Consigliere del Ministro per l’attuazione del PNRR; per la Germania, Monica Poggio, AD Bayer Italia, Presidente AHK Italien e Vicepresidente di Assolombarda con delega a Università, Ricerca e Capitale Umano; per Israele, Dalit Stauber, Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione di Israele 2021-2023. Consulente Strategico; per gli Stati Uniti, Andrew Spannaus, giornalista e analista politico e, per la Cina, Simone Hu, Responsabile del Campus Cinese della Italy China Council Foundation Academy. Un’occasione preziosa per riflettere sulle strategie educative adottate nei diversi Paesi e sulle prospettive di innovazione nel campo della formazione.

È prevista inoltre la consegna di tre borse di studio alla memoria di Marco Camuccio, già Presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria Alto Adriatico scomparso prematuramente nel 2022.

Concluderà i lavori Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, con una intervista sui principali temi di attualità.

Alle parole «passione, energia e sincronia» sono ispirate anche le scelte coreografiche e musicali dell’Assemblea.