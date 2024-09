Venerdì prossimo (20 settembre) a Udine incontro con Nico Piro, reporter di guerra

Si terrà Venerdì prossimo (20 settembre) a Udine presso il locale Nuovo Gabrinus in viale Vat 64-66 un incontro con Nico Piro, reporter di guerra. All’evento saranno presenti, i volontari del Gruppo Emergency di Udine. I volontari presenti saranno disponibili per approfondire le nuove attività dell’organizzazione in Italia e all’estero, illustrare i progetti per i prossimi mesi del Gruppo di Udine, raccogliere eventuali donazioni spontanee a favore di Emergency.