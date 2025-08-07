Venerdì prossimo a Ruda, Malpezzi apre la Festa Unità parlando di Europa

Si aprirà venerdì 8 agosto a Ruda (Udine) la tradizionale Festa de L’Unità, nel parco di via Torre. L’evento inaugurale è affidato alla senatrice Simona Malpezzi, che interverrà alle 19 all’incontro intitolato “Costruire la casa comune europea”, assieme al sindaco e presidente dell’Assemblea del Pd Franco Lenarduzzi. A seguire, lo spettacolo teatrale “Little Boy – Storia incredibile e vera della bomba atomica”, di e con Roberto Mercadini, organizzato dal Circolo Arci Ruda.

Sabato 9 agosto sarà dedicato alle attività ludiche con l’orchestra Happy Days e la classica tombolata.

Domenica 10 agosto alle 10.45 avrà luogo il confronto “Chi te lo fa fare?”, con i Giovani Democratici Fvg e il Circolo Arci “Sergio Finotto” di Ruda, modera il giornalista Timothy Dissegna del Messaggero Veneto. Dalle 12 il “Pranzo per Gaza” sarà dedicato alla raccolta fondi in favore di Emercency Udine.

Lunedì 11 agosto dalle 21 chiusura in musica a cura del Circolo Arci Gong, con il concerto di Alberto Bertoli e i Giullari.

Nella Festa, che ospita lo spazio a cura del “Gruppo di lavoro per la pace e la solidarietà fra i popoli”, saranno proposte le tipiche rane fritte.

“Anche quest’anno i Circoli dem e i volontari si sono dati molto da fare, c’è un buon equilibrio nell’offerta della Festa e si parte per un’altra avventura – annuncia la segretaria del Circolo Pd di Ruda Vera Spanghero – dunque confidiamo nel bel tempo e attendiamo tanti ospiti per stare bene assieme”.