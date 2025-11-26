Venerdì prossimo Concerto Torriani con musica e danza. In prima assoluta “Grave” del friulano Alessio Domini

Si preannuncia alquanto originale l’appuntamento di venerdì 28 novembre con i “Concerti Torriani”. Nella Torre di Santa Maria (Udine, Via Zanon 24), alle ore 17, il secondo degli otto appuntamenti organizzati dagli Amici della Musica di Udine si intitola “Intrecci e intrighi musicali”: dal barocco al contemporaneo, il programma vede sul palco flauti e pianoforte, oltre a due danzatrici (Marina Haralambova e Milla Novakova) coordinate dall’etoile Anna Pampoulova, coreografa di fama e produttore musicale presso diverse trasmissioni televisive del circuito nazionale bulgaro e spettacoli internazionali. La parte musicale è affidata al flautista Ettore Michelazzi e a Nona Krincheva al pianoforte. Insieme a loro, la presidente del sodalizio Luisa Sello, che si esibirà ai flauti illustrando le peculiarità di questo insolito appuntamento, organizzato in collaborazione con la prestigiosa New Bulgarian University.

Accanto a pagine di Bach, Mendelssohn, Petrassi, Clarke, Cattaneo e Doppler, ascolteremo in prima esecuzione assoluta il brano “Grave” del giovane compositore friulano Alessio Domini, pezzo commissionatogli per l’occasione proprio dagli Amici della Musica.

I Concerti Torriani si svolgono parallelamente alla 104^ Stagione degli Amici della Musica, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, Regione FVG, Fondazione Friuli e Comune di Udine, grazie al sostegno di BCC Banca di Udine, NordGroup e ABAU Accademia Tiepolo, accanto alle già consolidate sinergie con Università di Udine, ERT, Confindustria Udine, Fondazione Renati, Società Filologica Friulana e Club per l’Unesco di Udine.