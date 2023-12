Venerdi prossimo maratona solidale di musica e voci a favore di ABIO

Euritmica organizza per venerdì 8 dicembre (ore 18:30) all’Auditorium Zanon di Udine – nell’ambito di NoteNuove – l’evento aperto e solidale “Cantautori friulani in tempi violenti”, una maratona di musica e voci di un significativo gruppo di musicisti e cantautori friulani, che si alternerà sul palco per testimoniare e sensibilizzare sui temi della non violenza, della solidarietà e della convivenza pacifica. La manifestazione fa dunque propri e promuove i diritti delle donne e dei popoli, i valori della solidarietà e della pace, e ribadisce i principi universali di uguaglianza, giustizia, della tutela delle diversità e delle minoranze contro ogni forma di violenza, di sfruttamento e discriminazione; il messaggio viaggerà attraverso le parole e la musica di questi artisti friulani che con la loro arte intendono contribuire a questo percorso personale e collettivo, quanto mai necessario. Sul palco dello Zanon saliranno i cantautori: Davide Borgobello, Nicole Coceancigh, Alvise Nodale, Piero Sidoti, Lino Straulino, Nicoletta Taricani e Alessio Velliscig.

Ad aprire l’evento, alle ore 17:00, il concerto della Ligabue Tribute Band RADIOFRECCIA organizzato dall’ASD Zio Pino Baskin Udine, in collaborazione con Euritmica, in occasione del torneo internazionale di Baskin “WORLD DISABILITY DAY”, manifestazione sportiva di basket inclusivo organizzata per ricordare la figura di Giorgio Barbiani, amico e sostenitore della Zio Pino Baskin Udine, vittima prematura di una grave malattia alcuni anni orsono.

L’ingresso dell’intera serata è ad offerta libera: la cifra raccolta sarà interamente devoluta ad ABIO – Associazione Bambini in ospedale di Udine.