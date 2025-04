Venerdì si conclude a Cormons il 5° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia

Il 5° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia si conclude a Cormons con l’incontro dal titolo “ Intelligenze animali: tra genialità e ingenuità nel mondo naturale ”. L’appuntamento è in programma venerdì 11 aprile, alle 18, al Teatro Comunale (via Nazario Sauro, 17) e vede ospite Cinzia Chiandetti , professoressa associata in Neuroscienze Cognitive presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli studi di Trieste.

Cinzia Chiandetti ha studiato il comportamento di varie specie animali in Inghilterra, Germania, Giappone e Stati Uniti, e attualmente insegna Comportamento e Benessere Animale all’Università di Trieste, dove dirige il Laboratorio di Cognizione Animale. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e del volume divulgativo “Animali. Abilità uniche e condivise tra le specie” edito da Mondadori Università. Insignita del premio L’Oréal per le donne e la scienza, divulga i temi delle sue ricerche per scardinare i pregiudizi sulle altre specie e migliorare la convivenza con gli altri animali.

Al 5° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, la professoressa Chiandetti condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’intelligenza animale , per esplorare le diverse forme di intelligenza presenti nel mondo naturale e indagare anche il funzionamento dell’intelligenza artificiale. L’incontro sarà introdotto da Claudio Tonzar , docente all’Università di Urbino e direttore scientifico del 5° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, e Tiziano Agostini , professore ordinario di Psicologia Generale presso l’Università degli studi di Trieste.

Descrizione dell’incontro

L’intelligenza non è un’esclusiva umana: molte specie animali dimostrano capacità sorprendenti, ma, proprio come gli esseri umani, anche loro possono agire in modo ingenuo. Tuttavia, il modo in cui interpretiamo il loro comportamento è spesso influenzato dai nostri pregiudizi: ciò che ci appare come “stupido” o “illogico” può, in realtà, avere un significato profondo dal punto di vista evolutivo. Un viaggio tra natura e cognizione per scoprire come l’intelligenza si manifesta in forme diverse, avvicinandoci sempre di più alla comprensione dell’intelligenza artificiale.

IL 5° FESTIVAL DELLA PSICOLOGIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, sotto la direzione scientifica di Claudio Tonzar – docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’Università di Urbino, oltre che Presidente dell’Associazione Psicoattività -, si pone l’obiettivo di divulgare la cultura psicologica tra il pubblico , per favorire la diffusione di conoscenze utili alle persone in un’ottica di benessere individuale e della comunità.