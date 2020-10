Venezia: Eppur si muove … e funziona, per ora. Il Mose arresta l’acqua alta e piazza San Marco è asciutta

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Mose, sollevate le paratoie, le dighe hanno funzionato e p.zza San Marco e la sua basilica sono asciutte. Non era scontato tanto che si era parlato di prova, quasi un collaudo, lasciandosi così una via di fuga. Se funzionava bene se si creava l'intoppo si sarebbe detto che tuttosommato era solo un test A Venezia era prevista la prima acqua alta della stagione: 130 centimetri, complice lo scirocco che spinge le acque in laguna. Per la controversa opera di protezione si tratta della prima applicazione vera. I cassoni del Mose, costato oltre 6 miliardi ben al di sopra di ogni preventivo e che ha innescato una colossale inchiesta giudiziaria, si sono sollevate in un'ora e 17 minuti . Così le paratie alle bocche di Porto della Laguna di Venezia hanno isolato e protetto la città e la marea di 130 centimetri è rimasta fuori dalla laguna e all'interno il livello del mare si è fermato a 70. In Piazza San Marco, come detto, l'acqua non è arrivata. "La Basilica è asciutta, asciutta. E' la prima volta ed è un dato importantissimo" ha detto il primo procuratore di San Marco a Venezia, Carlo Alberto Tesserin. "Fermare il mare, solo a Venezia si poteva farlo" ha sorriso il sindaco Luigi Brugnaro. Rispetto ai 130 centimetri previsti, complice il forte vento di scirocco, alle 10 del mattino sono stati misurati alla Diga Sud del Lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il 'medio mare' fra 70 e 75 centimetri, secondo il centro maree del Comune. Tutto bene quindi e vista la cifra spesa un eventualità di fallimento sarebbe stata una vera tragedia. Restano solo i dubbi sulla tenuta dell'opera nel tempo che immersa nell'acqua salata avrà necessità di manutenzione costante e costosa che qualcuno fra i tecnici più pessimisti ritiene una missione impossibile.