Venticinque anni del Consorzio Friuli Energia. La celebrazione venerdì a palazzo Torriani

Un quarto di secolo di strategia, innovazione e sostegno alle imprese: il Consorzio Friuli Energia, nato nel 2000 sotto l’egida di Confindustria Udine, taglia il traguardo dei 25 anni. Oggi rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per le aziende friulane, offrendo analisi energetiche, consulenza contrattuale, monitoraggio dei mercati e una convenzione di gruppo, che massimizza i risparmi nelle forniture di energia elettrica e di gas.

L’evento celebrativo in programma venerdì 13 giugno, alle 10, a palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine, segna un momento di festa, riflessione e proiezione futura. Da qui, infatti, parte il rilancio verso nuove sfide: dal supporto alla produzione industriale green alla formazione specializzata in collaborazione con le università, fino alle sinergie con progetti locali innovativi.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Marco Bruseschi, presidente del Consorzio Friuli Energia, Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine.

A seguire, una tavola rotonda sul tema “Il ruolo dei consorzi nel nuovo paradigma dei mercati dell’energia, obiettivi ambientali 2050 e Clean Industrial Deal”, moderata dalla giornalista del Messaggero Veneto, Maura Delle Case. A prendervi parte saranno Massimo Beccarello, professore associato di Economia applicata dell’Università di Milano, e Daniele Bianchi, presidente nazionale del Coordinamento Consorzi Energia.

La cerimonia si concluderà con il ricordo della fondazione del Consorzio Friuli Energia e la consegna dei premi ai soci fondatori.

L’evento è stato organizzato dal Consorzio Friuli Energia e Confindustria Udine in collaborazione con Alienergia, Axpo Italia, Edison Energia ed EstEnergy-Hera Comm.