Vento impetuoso nel tarvisiano. Danni a tetti e coperture industriali

Come previsto un forte vento vento ha interessato soprattutto l’area montana e si contano già danni, soprattutto nel Tarvisiano. A Fusine danneggiate le coperture dell’azienda Weissenfels, di un albergo, della ex scuola e almeno di un’abitazione privata. Sul posto i Vigili del fuoco, oltre alla Protezione civile. Altri tetti di edifici privati sono stati scoperchiati nella strada tra Tarvisio e Cave del Predil, dove si lavora per anche rimuovere alberi caduti. Piante hanno si sono schiantate, inoltre, sulla ciclovia Alpe Adria. Basti pensare che sul Lussari le raffiche hanno superato i 140 kmh. Le raffiche da sud-ovest sono state molto violente sopra i 1.500 metri. E se in montagna era il vento a destare preoccupazione sulla costa la marea ha superato il picco alle 13 per fortuna senza aver creato particolari problemi alle località. L’allerta gialla però riguarda tutto il Friuli Venezia Giulia almeno fino alla mezzanotte anche per possibili piogge da abbondanti a intense, temporali, vento molto sostenuto con raffiche forti anche in pianura.