 “Verso il Referendum Costituzionale sulla riforma della Magistratura” Venerdì al Circolo “Nuovi Orizzonti” di Udine 

L’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli Venezia Giulia e il Circolo “Nuovi Orizzonti” organizzano un’incontro pubblico dal titolo: “Verso il Referendum Costituzionale sulla riforma della Magistratura”. Confronto pubblico tra posizioni favorevoli e contrarie, che si terrà venerdì 27 febbraio 2026 a Udine in Via Brescia 3 – Rizzi, Udine (raggiungibile anche con autobus n.2) con inizio alle ore 18.30.

programma:

dopo i saluti di Marino Visintini, referente dell’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli Venezia Giulia e di Samanta Franz presidente del Circolo “Nuovi Orizzonti”, ci saranno gli interventi dell’ avv. Raffaele Conte (avvocato penalista, già presidente della Camera Penale Friulana) e del dott. Luigi Leghissa – già magistrato della Procura di Udine L’incontro verrà moderato dal giovane Domenico Zamburlini.

Parteciperanno inoltre

dott. Antonio Ingroia , ex magistrato della Procura di Palermo 1992-2012

ing. Salvatore Borsellino, (fratello del magistrato Paolo Borsellino).

L’incontro vuole offrire ai cittadini gli strumenti necessari per conoscere e giudicare nel merito la riforma della giustizia che andrà a modificare anche 7 articoli della Costituzione Italiana.

Ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. aderiscono all’incontro anche l’Arci Territoriale di Udine-Pordenone e il Circolo Legambiente di Udine A.P.S.