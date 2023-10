Viaggi di lavoro per le ONG: BizAway lancia una tariffa agevolata

BizAway incrementa i servizi della propria piattaforma digitale con un pacchetto agevolato creato ad hoc per le Organizzazioni Non Governative (ONG) che coniuga la propria esperienza in viaggi d’affari con le necessità economiche e logistiche di queste realtà. BizAway ha infatti messo a disposizione delle ONG una tariffa agevolata – 3 euro a prenotazione – altamente competitiva rispetto a quanto proposto sul mercato, con l’accesso a tutti i servizi dalla piattaforma. Primo fra questi, l’ampio inventario disponibile che consente un risparmio medio del 25% (rispetto alla stessa prenotazione), elemento che agevola non poco l’organizzazione dei viaggi per le ONG. Va infatti considerato che i viaggi di lavoro delle Organizzazioni Non Governative si basano sui fondi donati da terzi per coprire i costi dei trasporti, degli alloggi e delle spese sul campo. La gestione oculata di queste risorse è quindi essenziale.

Inoltre, il pacchetto offre servizi digitali pensati per chi, come le ONG, opera in regioni remote o colpite da conflitti, ed ha quindi la necessità di monitorare costantemente la sicurezza del personale, la disponibilità di risorse e l’accesso alle comunità interessate. Nello specifico BizAway mette a disposizione un monitoraggio real time del travel risk management per un pieno controllo sui viaggiatori, così da essere sempre informati su luoghi e spostamenti attraverso una mappa dinamica online. Inoltre, per semplificare i processi, sulla piattaforma è possibile stabilire profili di fatturazione e flussi di approvazione per regolare al meglio le prenotazioni dei propri viaggiatori stabilendo cosa può e non può prenotare un collaboratore in base alle travel policy aziendali. Questa, ad esempio, è una feature molto apprezzata dalla ONG Worldreader, che si occupa di diffondere e migliorare le capacità di lettura tra i bambini in diversi Paesi, e che consente loro di controllare le spese delle diverse sedi. BizAway offre anche la possibilità di rendere tutti i viaggi flessibili e rimborsabili – per circa l’80% del valore – grazie al servizio di BizzyFlex.

Infine, un plus non indifferente di BizAway è quello di monitorare le emissioni di CO2, elemento molto importante per le ONG e per gli enti di beneficenza – sempre più attenti all’impatto ambientale dei loro viaggi di lavoro. Per questo BizAway è stata scelta, tra gli altri, da Medici Senza Frontiere per una soluzione con un alto livello di efficienza sin dalla fase di prenotazione al viaggio, in grado di aiutarli nella riduzione dei costi e soprattutto dell’impronta ambientale.

BizAway, consente anche ai suoi clienti di compensare le emissioni prodotte attraverso una partnership con Eden Reforestation Project, attraverso la riforestazione in varie zone del mondo.

“I viaggi di lavoro per ONG sono un aspetto essenziale dell’operato di queste organizzazioni – afferma Luca Carlucci, CEO e Co-Founder di BizAway – ma comportano sfide significative in termini logistici e finanziari. Tuttavia, con una pianificazione adeguata, il supporto finanziario e un focus sulla sostenibilità, le ONG possono continuare a fare la differenza nelle vite delle persone in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione di queste organizzazioni i nostri servizi, poiché crediamo che la facilitazione dei loro viaggi sia un modo concreto per promuovere il cambiamento positivo nel mondo, e siamo grati per l’opportunità di contribuire a rendere il loro lavoro più agevole ed efficace”.